Star Wars Heritage Pack – Lucasfilm souffle le chaud et le froid sur l’édition physique

Très bonne nouvelle pour les amateurs de boites ? Non, Arthur ne relance pas son jeu télé « À prendre ou à laisser », mais les joueurs Switch vont avoir le droit à une compilation reprenant sept jeux vidéo Star Wars classiques. Et qui plus est, ladite compil’ sortira bien en boutique, en édition physique. Titrée Star Wars Heritage Pack, la compilation comprendra :

Star Wars Episode I : Racer (1999)

Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast (2002)

Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy (2003)

Star Wars : Knights of the Old Republic (2003)

Star Wars : Knights of the Old Republic II (2005)

Star Wars : Republic Commando (2005)

Star Wars : The Force Unleashed (2007)

Un contenu assez important en termes de temps de jeu, mais dont on regrettera le côté aléatoire. On ne voit pas bien ce qui réunit ces jeux, à part peut-être une histoire de droits détenus ou non… La compilation ne semble pas vouloir balayer une période narrative en particulier, n’offre pas d’expérience complète quand aux jeux classiques choisis (on aurait pu imaginer avoir la totalité de la saga Jedi Knight, par exemple, mais il faudra se contenter de la moitié de la série…), et manque cruellement de « vrais » jeux rétro, comme la trilogie Super Star Wars (1992-1994).

Une compilation qui sonne aussi comme une occasion manquée de proposer des jeux Star Wars qui avaient pris des partis originaux, comme Star Wars : Force Commander (2000) ou Star Wars : Galactic Battlegrounds (2001), des jeux de stratégie façon Age of Empire situés dans l’univers de La Guerre des Etoiles.

L’autre occasion manquée, c’est celle de s’adresser aux militants du jeu physique, aux habitués du hashtag #PhysicalResistance, parce qu’en effet, et comme on s’y attend désormais régulièrement, tous les jeux de la compilation ne seront pas « en dur » sur la cartouche. Les deux jeux Knight of the Old Republic et Knight of the Old Republic II devront être téléchargés.

Une annonce qui nous laisse un sentiment pour le moins mitigé. Si la cartouche sera massive en contenu, il risque de n’y avoir que peu de travail éditorial (surtout vu le choix des jeux…), et ce ne sera pas une véritable édition physique. De là à imaginer que cette sortie vise, plutôt que les joueurs, surtout les parents et grands parents dans l’optique des fêtes de Noël… D’autant que la compil’ est disponible sur l’e-shop depuis le printemps dernier.

Star Wars Heritage Pack sera disponible en boutique le 8 décembre prochain pour 60€.