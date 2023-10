Star Wars: Dark Forces Remaster – Retour vers le passé dès 2024

Les temps à venir promettent d’être riches en nouveaux jeux Star Wars. Entre Outlaws d’Ubisoft, Eclipse de Quantic Dream, les Fallen Order et les bruits de couloir quant à un remaster de KOTOR et une suite à Empire at War, il y aura de quoi faire dans la galaxie lointaine. Une bonne nouvelle va ravir ceux qui préfèrent les jeux iconiques du passé aux productions plus modernes : Star Wars: Dark Force ressurgit du passé avec le remaster nommé très simplement Star Wars: Dark Forces Remaster, développé par Nightdive Studios que l’on connaît déjà pour ses remasters de Quake et remake de System Shock.

Star Wars: Dark Forces Remaster va donc remettre au goût du jour l’un des jeux parmi les plus précurseurs du genre FPS, bien avant qu’Halo CE n’arrive et impose son propre standard. Premier jeu de LucasArts, le titre creuse pourtant le genre des Doom-like et démontre que les FPS ont alors autre chose à offrir que de foncer dans des couloirs et tirer sur des adversaires : c’est aussi un monde à explorer, des histoires à découvrir et un certain art de la mise en scène à expérimenter.

Pour rappel, Star Wars: Dark Forces Remaster nous place dans la peau de Kyle Katarn, personnage bien connu pour certains du fait qu’il apparaît également dans d’autres jeux ultérieurs (dont Empire at War, un jeu qui mérite largement un remaster ou un remake, d’ailleurs), un officier impérial qui fait défection après avoir découvert les mensonges de l’Empire Galactique et se met à travailler pour l’Alliance Rebelle.

S’ensuivent enquêtes, espionnage, révélations et une intrigue qui tourne autour de la genèse des fameux Dark Troopers, des droïdes de combat impériaux qui ne sont, d’ailleurs, que rarement mis en avant dans les séries, films et jeux Star Wars contemporains. La force du titre est de proposer un point de vue sympathique – et, quelque part, historique – sur le lore de la trilogie originale. Star Wars: Dark Forces Remaster sera disponible dès 28 février 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.