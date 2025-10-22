tt

Football Manager 26 s’associe à la FIFA, avec la coupe du monde en point de mire

Football Manager 26 se dévoile en Bêta à quelques jours de sa sortie officielle.

Tortuga76ers

Responsable d'agence de voyage vidéoludique: de Zanarkand à Hyrule, en passant par Yharnam ou Tamriel, accrochez vos ceintures, on embarque!

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Just Dance 2026 – On danse afin que rien ne s’efface !

Test Battlefield 6 – Un retour au front des plus réussis

Test Ninja Gaiden 4 – Une suite qui tranche avec son héritage ?