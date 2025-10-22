Football Manager 26 s’associe à la FIFA, avec la coupe du monde en point de mire

Après une année blanche et la difficile décision de ne pas proposer de jeu pour la saison 2024/2025, la saga Football Manager est bientôt de retour. Prévu pour le 4 novembre prochain, Football Manager 26 devrait vraisemblablement constituer un nouveau départ pour la franchise et nous en mettre plein la vue, notamment grâce à son tout nouveau développement sous le moteur graphique Unity, associé au savoir-faire déjà bien installé du studio en matière de jeu de gestion.

Et si vous êtes pressés de voir ce que le titre a dans le ventre, sachez qu’une bêta en forme d’accès anticipé débutera dès ce jeudi 23 octobre sur PC. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffira d’avoir précommandé le jeu sur Steam ou l’Epic Store. Pour les joueurs consoles, il faudra patienter jusqu’à la sortie officielle. Une nouvelle fois, le terme de bêta est donc bien galvaudé étant donné qu’il faudra être passé à la caisse pour y accéder, mais passons. Le studio Sports Interactive a de son côté déjà fait part de son impatience à recevoir les premiers retours de la communauté, et assure qu’il en tiendra compte le plus rapidement possible pour proposer la meilleure version de Football Manager 26 dès sa sortie.

Afin d’apporter encore plus de réalisme à son titre, Sports Interactive vient également d’annoncer un important partenariat portant sur plusieurs années avec la FIFA, entité en charge des plus grandes compétitions internationales parmi lesquelles la coupe du monde de football. Une première dans l’histoire de la saga, qui va encore étoffer son contenu déjà pléthorique en y ajoutant trois nouveaux tournois dont la coupe du monde 2026 sous licence officielle. Calendrier oblige, la compétition ne sera pas proposée au lancement du jeu, mais devrait faire l’objet d’une mise à jour programmée pour l’année prochaine, probablement lorsque les quarante-huit équipes qualifiées seront connues. Une jolie évolution sur le long-terme, car le partenariat n’en serait qu’à ses balbutiements.

Nous scruterons avec impatience les premiers retours sur la bêta qui ouvre demain. Car après l’annulation du dernier opus et au vue des grandes annonces faites par Sports Interactive et Sega sur leur nouveau bébé, Football Manager 26 n’a pas le droit à l’erreur s’il ne veut pas s’attirer les foudres du public et des critiques. Mais la communauté est tellement importante et fidèle depuis des années qu’un échec commercial parait tout bonnement impensable.

On parle quand même d’une franchise dont le dernier opus s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires en 2024. Surtout, le studio a parfaitement géré son opération de communication depuis l’annulation de Football Manager 25, en mettant régulièrement l’accent sur l’humain et en expliquant avec transparence les raisons. Avec à la clé, une confiance accrue d’une majorité de fans. Reste maintenant à ne pas les décevoir.