Football Manager 2025 annulé : la qualité avant la quantité !

Les jeux annuels sont souvent considérés comme des titres sans grande évolution d’une année à l’autre, uniquement là pour faire engranger plus d’argent au studio qui s’en charge. Il suffit de traîner sur les réseaux sociaux pour voir ce que pensent les joueurs des différents jeux de sport d’EA ou de 2K. La licence Football Manager n’échappe pas à cette critique : elle semblait elle aussi n’apporter que des micro-évolutions chaque année : rien que le moteur utilisé pour les matchs de Football Manager 2024 date de 2009, soit 15 ans !

Mais après toutes ces années à travailler sur la même base, le studio Sports Interactive a décidé de bouleverser ses habitudes. Avec Football Manager 2025, il voulait proposer quelque chose de révolutionnaire, rapprochant encore davantage la série de la façon dont travaillent réellement les clubs et les entraîneurs. Seulement voilà : entre la refonte de l’interface, le passage d’un moteur maison à Unity, et de nombreuses contraintes techniques, l’équipe a dû se rendre à l’évidence : il était impossible de sortir une version 2025 en seulement un an. La décision a d’abord été de repousser le jeu, puis finalement de l’annuler pour se concentrer sur sa suite : Football Manager 2026.

Dans une interview accordée à Eurogamer, le patron de la série Miles Jacobson parle de ce qui n’a pas fonctionné avec FM25 et de ce à quoi s’attendre de FM26.

« Ce n’était tout simplement pas amusant […] On ne trouvait rien. C’était maladroit. Certains écrans se chargeaient en double. Le jeu lui-même fonctionnait – graphiquement, nous n’étions pas au niveau souhaité. Nous n’avons pas fait le grand bond en avant souhaité ; c’était un très beau bond, mais ce n’était pas un bond en avant »

Un report puis une annulation

Le travail acharné pour faire évoluer la version 2025 s’est révélé bien plus long et périlleux que ce que l’équipe imaginait. Le studio a d’abord décidé de reporter le jeu de six mois. Cependant, après avoir testé une version jouable pendant les fêtes de fin d’année, Miles Jacobson comprit que le jeu ne serait jamais prêt dans les temps. Il se rendit alors chez Sega West Studio pour rencontrer Jurgen, le directeur de l’entreprise, afin de le prévenir de la catastrophe qui s’annonçait si le jeu sortait en mars.

« Pour être honnête, Jurgen a été brillant avec le projet ; il voulait connaître les raisons. Il n’y a eu aucune protestation, ni rien de ce genre. «

L’idée d’un nouveau report, cette fois pour juin, a bien été envisagée. Mais sortir le jeu après la fin de la saison et moins de six mois avant la sortie programmée de FM 2026 aurait causé plus de tort qu’autre chose. La décision fut donc prise : annuler Football Manager 2025 et concentrer tous les efforts sur FM 2026.

Un choix courageux pour une entreprise cotée en bourse, qui aurait pu se contenter de ressortir la version 2024 avec une simple mise à jour des transferts. Mais Miles Jacobson ne souhaitait pas manquer de respect aux joueurs, ni forcer ses employés, déjà surchargés de travail, à passer des mois supplémentaires sur un projet voué à l’échec.

« Nous avons calculé que cela aurait représenté environ deux mois de travail pour l’un de nos ingénieurs les plus expérimentés ; l’équipe des licences aurait donc dû tout laisser tomber, passer à ce système, et cela représentait probablement trois ou quatre mois de travail. »

A quoi s’attendre pour la suite ?

Alors qu’elle disposait enfin de temps, l’équipe de Sports Interactive était gonflée à bloc et s’est concentrée à 100 % sur Football Manager 2026. L’objectif était clair : préserver l’esprit des anciens FM pour ne pas perdre les joueurs, tout en conservant les idées qui étaient initialement prévues pour la version 2025.

« L’assurance qualité et la conception avaient pour mission : si nous pouvions recommencer, que ferions-nous différemment ? Les équipes communication se démenaient pour élaborer un nouveau plan… et nous réfléchissions à la façon d’informer les consommateurs de la situation et du calendrier. »

Une grande partie du retard de FM25 venait d’une décision peut-être trop ambitieuse : abandonner la boîte de réception historique que les joueurs connaissaient depuis des décennies au profit d’un « portail » central. Celui-ci devait servir à la fois de hub principal et d’équivalent WhatsApp pour la communication dans le jeu.

« Ils ont leur tablette et leur téléphone, alors nous voulions nous y adapter davantage. Le monde du football n’a jamais vraiment eu d’e-mail ! »

Cette période de réajustement, entre mars et juillet, a permis d’apporter ce que Jacobson considère comme une différence significative. Certains changements sont d’une simplicité désarmante au point qu’il est surprenant qu’ils aient été oubliés dans FM25 : Retour des boutons Précédent et Suivant, disparus alors qu’ils existaient depuis FM24 ; ajout d’une barre de navigation secondaire, affichant directement toutes les sous-sections sans avoir à cliquer plusieurs fois ; une section de favoris configurable, permettant un accès instantané à des écrans précis ; une barre de recherche, pourtant une évidence dans un jeu aussi dense.

« Avons-nous pris la bonne décision ? Oui. Avons-nous tout fait correctement après avoir pris cette bonne décision ? Non. Y a-t-il des changements que j’aurais apportés à ces décisions si j’avais eu le temps de les changer ? Oui. Mais ça ne m’empêche pas de dormir, car on ne peut pas tout gérer – et dans la vie, on apprend de ses erreurs. «

Quand sort Football Manager 2026 ?

Pour la première fois depuis longtemps, les fans de Football Manager n’ont aucune idée précise de ce qui les attend. Le jeu devrait bel et bien sortir en fin d’année, mais sans date officielle pour le moment. Selon Miles Jacobson, il reste encore quelques bugs à corriger ainsi que des problèmes d’éclairage dans le moteur de match. Malgré ces derniers ajustements, le responsable de la licence se montre confiant : cette fois, les délais devraient être respectés et FM26 arrivera bien avant 2027.

En annulant FM25, Sports Interactive a fait un choix rare dans l’industrie : privilégier la qualité plutôt que la quantité. Un pari risqué, mais qui pourrait renforcer la confiance des joueurs et faire de FM26 l’épisode le plus attendu de la licence. Les attentes autour de Football Manager 26 sont désormais plus élevées que jamais !