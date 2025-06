Felt That Boxing distribue des mandales techniques

Le Summer Game Fest nous a gratifié d’un certain nombre d’annonces, plus ou moins enthousiasmantes. Entre l’approche bien grasse de jeux comme Scum et la récupération politique de slogans douteux, un trailer est passé presque inaperçu. Étouffé par l’imposant Resident Evil 9: Requiem, Felt That Boxing est pourtant l’un des titres les plus impressionnants techniquement de toute la conférence.

On nous propose ici d’incarner Ezra « Fuzz-e » Wright, un boxeur au grand cœur lancé dans la conquête du Tournament of a Million Punches, ultime espoir pour sauver son orphelinat, promis à une démolition aussi certaine qu’injuste. Entre deux séquences d’entraînement qui pastichent joyeusement Rocky, Ezra va devoir s’endurcir pour aller coller des droites aux plus grands boxeurs de la planète, avec l’objectif noble de préserver le bâtiment qui l’a vu grandir.

L’impressionnante prouesse de ce trailer réside dans le travail titanesque réalisé sur les animations et les textures : on ne distingue plus vraiment où s’arrête la cinématique et où commence le gameplay. À mi-chemin entre la promesse d’un Punch-Out!! version Muppets et la crainte d’un retour au film interactif à la Asura’s Wrath, Felt That Boxing semble viser une réalisation aux petits oignons… à condition de ne pas s’étouffer d’une interaction trop limitée entre le joueur et sa marionnette.

San Strings Studio semble tenir là une pépite. Grâce à un système d’animation piloté via des contrôleurs VR, les développeurs parviennent à insuffler une vie quasi organique à leurs marionnettes, ravivant des souvenirs d’enfance avec une précision presque troublante.

Cette petite magie opère dès les premières vidéos des coulisses, déjà disponibles sur leur chaîne YouTube, active depuis un mois. Et ce qu’on y voit est bluffant : les possibilités offertes par leur pipeline d’animation semblent tout bonnement dantesques. À tel point que certains commentaires s’interrogent sérieusement : “real time ?” Tant la fluidité et le naturel de l’animation laissent songeur.

L’équipe derrière le studio n’est pas composée de marionnettistes amateurs : on y retrouve notamment Sébastien Deguy, cofondateur de San Strings Studio, bien connu pour avoir dirigé Allegorithmic, la société à l’origine de Substance. Un outil devenu incontournable dans la création 3D, qui a littéralement redéfini les standards en matière de textures et de matériaux. Autant dire que le studio ne débarque pas les mains vides.

Pas de ficelles apparentes ici, juste de l’humour, du charme de théâtre et une pincée de poussière d’enfance pour donner vie à ce qui pourrait bien devenir la pépite de l’année. On en vient même à espérer que tout ce travail technique et artistique serve un dessein plus grand qu’un “simple jeu de boxe”. Car avec autant de cœur et d’inventivité, Felt That Boxing pourrait bien nous mettre un uppercut en plein dans l’imaginaire.