FBC: Firebreak – Un patch comme aveu d’échec ?

Disponible depuis le 17 juin dernier sur PC, Xbox Series et PlayStation 5, FBC: Firebreak ne fait pas l’unanimité auprès de la presse et des joueurs. Avec une moyenne globale atteignant péniblement les 64/100 sur Metacritic, l’expérience multijoueur de Remedy semble avoir encore beaucoup de choses à prouver. En réaction aux différentes critiques émises, le développeur vient de déployer en urgence un patch censé pallier plusieurs problèmes.

Précédemment dans le RCU

FBC: Firebreak est la nouvelle incursion dans le RCU (Remedy Connected Universe). Un univers partagé dans lequel existent les personnages de Jesse Faden et ses collègues du Bureau Fédéral de Control mais également un certain écrivain connu sous le nom de Alan Wake. Ce dernier semble être à l’origine de l’univers de Control, univers tout droit issu de son imaginaire. Pour rappel, les différents indices disséminés dans les deux jeux nous laissent supposer que Jesse et le bureau sont des moyens imaginés par Alan pour pouvoir s’échapper de la « dark place ».

Mais dans FBC: Firebreak, exit le scénario digne de Stephen King et autre David Lynch. Ici l’expérience se fait en multi et laisse peu de place à l’extension du RCU. Vous y incarnez un agent, un nettoyeur, du Bureau Fédéral de Control. Suite aux événements du jeu originel, le Hiss (une puissance dévastatrice s’étant échappé d’un AWE) a pris possession des lieux et de certains agents du Bureau. Grâce à son pouvoir de domination sans limite, le Hiss a également réussi à posséder des objets pour leur donner des capacités de destruction sans pareil. Votre rôle : accompagné de deux autres valeureux agents, vous devrez arpenter les couloirs du Bureau pour mettre un terme cette la menace.

Une expérience proposée trop tôt ?

Mais depuis sa sortie, le jeu est assez mal reçu par la presse et par les joueurs. Sont mis en cause le matchmaking chaotique, le peu de missions disponibles, la progression lente forçant au grind et les bugs visuels et autres ralentissements à foison. Remedy étant spécialisé dans les expériences purement solo (Max Payne, Quantum Break, Alan Wake…), leurs premières armes sur une proposition uniquement orientée vers le multijoueur sont des plus laborieuses. Le jeu est-il sorti trop tôt ? Les équipes sont-elles tellement concentrées sur les remakes de Max Payne et sur Control 2 qu’elles en ont peut-être oubliées ce FBC: Firebreak ?

Quoi qu’il en soit, et comme aveu de semi-échec, Remedy a déployé un premier patch censé rendre l’expérience plus agréable. Les équipes soulignent également que ce patch sera le premier d’une série, appuyant une nouvelle fois la volonté de répondre aux joueurs mais également d’avouer que FBC: Firebreak n’est peut-être pas sorti dans l’état souhaité.

Le patch déployé règle donc la montée en niveau du joueur trop lente, permet un loot plus régulier et satisfaisant, et ajuste le prix de certains objets dans la boutique. Pour ce qui est des performances, la fluidité globale a été corrigée, les ralentissements lors des sessions de jeu étant particulièrement handicapants. En plus de ce second patch, Remedy avait déjà dévoilé il y a quelques jours une feuille de route pour incluant des nouvelles missions, de nouveaux ennemis et d’autres armes et cosmétiques.

Ces futures mises à jours permettront-elles au jeu de récupérer quelques points auprès du public ? L’urgence d’appliquer un pansement à FBC: Firebreak entachera-t-elle les phases de développement de Max Payne et de Control 2 ? Le jeu ne devrait-il pas implémenter plus de lore et d’éléments scénaristiques pour tenir les joueurs en haleine ? En fin de compte, Remedy n’est il pas uniquement un merveilleux conteur d’histoire solo ?