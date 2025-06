Eriksholm The Stolen Dream va-t-il s’infiltrer dans nos wishlists ?

À un mois de sa sortie, Eriksholm, The Stolen Dream commence à faire parler de lui et une démo est depuis peu disponible sur Steam. L’occasion pour nous d’aller voir de plus près la proposition du studio suédois River End Games, dont c’est le premier jeu.

Le titre est une proposition classique de jeu d’infiltration, rappelant beaucoup les jeux du regretté studio Mimimi Games (Shadow Tactics, Desperados III…). Le jeu se présente en vue de dessus, et son gameplay nécessite de progresser dans les niveaux en passant inaperçu. Tous les éléments indispensables du genre sont présents, du cône de visions des ennemis aux éléments de décors pouvant à la fois trahir notre position et servir de leurre.

La petite originalité que propose Eriksholm (mais dont il n’est pas le seul à tirer parti), c’est de ne laisser aucune alternative à l’infiltration : ici, quand le personnage est repéré, il n’a pas de seconde chance qui passerait par un combat. De même que la fameuse stratégie consistant à se faufiler derrière un ennemi pour l’exécuter en silence n’est pas non plus au programme.

Dans la démo, notre personnage dispose bien d’une sarbacane pour endormir les policiers qui qui sont à ses trousses, mais d’abord, la toxine met un certain temps à agir, permettant au fonctionnaire d’alerter ses collègues avant de perdre connaissance s’il voyait d’où venait le coup, et d’autre part, il s’agira de dissimuler sa victime une fois celle-ci endormie, car sa découverte par l’un de ses collègues déclencherait une alerte générale synonyme de game over. La seule stratégie sera donc de se déplacer façon ninja, en restant complètement invisible.

Avec un gameplay qui donne dans le classicisme (A Plague Tale n’est pas loin, comme le montre aussi le scénario mettant en scène un frère et une soeur, et une étrange maladie…), le jeu est condamné à l’excellence. Et la démo nous laisse espérer que ce sera le cas ! Un autre point où cette démo brille, c’est dans les décors, et la D.A. en général. L’architecture imaginée, inspirée des cités scandinaves du début du XXème siècle, est superbe, les décors fourmillent de détails, et des éléments comme l’omniprésence de marques fictives donne une sorte de tangibilité à l’univers. Les cutscenes sont aussi très impressionnantes pour un jeu de cette envergure, et sont dotée d’un doublage de grande qualité.

Alors Eriksholm The Stolen Dream sera-t-elle la prochaine production AA à réussir à se démarquer ? Rendez-vous le 15 juillet pour sa sortie sur PC, PS5 et Xbox. Le jeu n’est pas encore annoncé sur Switch 2, mais on l’imagine tout à fait atterrir sur la nouvelle console Nintendo dans un futur proche.