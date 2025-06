Thief VR: Legacy of Shadow – La saga sort des ombres

Le State of Play du 05 juin 2025 a été le théâtre d’une résurrection puisqu’il a ramené une série d’entre les morts. La série Thief, absente depuis une bonne dizaine d’années, s’octroie un nouvel opus avec Thief VR: Legacy of Shadow, et celui-ci se déroulera, sur PSVR2, Meta Quest 2,3 et 3S, et sur PC VR.

Retour dans la Cité en pleine immersion

Thief VR: Legacy of Shadow ne marquera cependant pas le retour de Garrett en personnage principal, puisque cette fois, le joueur incarnera Magpie, une voleuse orpheline, et évoluera à nouveau dans la Cité. Celle-ci sera dirigée par le Baron Ulysses Northcrest, un dictateur tyrannique dont le nom rappellera celui de l’épisode reboot de la série en 2014, et Magpie tentera de dérober un artefact mythique afin de mettre en lumière les secrets que les ombres de la Cité dissimulent.

Magpie aura à sa disposition un arc, qui, servira autant d’arme pour éliminer les adversaires se dressant sur notre chemin, que d’outil à tout faire pour interagir avec les éléments du décor tels que des lanternes ou des planches sur lesquels planter des cordes. Les interactions de vols, le crochetage ou la recherche de secrets se feront grâce à des interactions tactiles exploitant les gâchettes à retour haptique des nouvelles manettes Playstation.

L’infiltration, comme si on y était

C’est Vertigo Games, responsable notamment de Metro Awakening VR, qui se charge d’éditer Thief en réalité virtuelle, et Maze Theory, ayant développé des portages de séries comme Peaky Blinders et Docteur Who en jeux VR, s’occupe, avec la collaboration d’Eidos Montréal, de développer le jeu. Une équipe complète de développeurs spécialisés pour la VR donc sur le chantier de Thief VR: Legacy of Shadow.

L’infiltration a déjà été expérimenté plusieurs fois dans les jeux VR, comme dans Shadow Uprising ou Phantom: Covert Ops. Si la technologie VR ne permet toujours pas des mouvements ultra précis, l’infiltration n’en demande pas nécessairement et se repose principalement sur les déplacements de son propre personnage. Casque sur les yeux, cela donne ainsi rapidement l’impression de participer à un grand jeu de cache-cache (avec un peu plus d’enjeu). Reste à voir si Thief VR: Legacy of Shadow trouvera la bonne combinaison entre ingéniosité et discrétion pure afin de retranscrire en VR le gameplay de la saga.