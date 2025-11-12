La nuit se prolonge pour Elden Ring Nightreign

Le rapport financier de Kadokawa, maison-mère de FromSoftware, avait vendu la mèche : le premier DLC d’Elden Ring Nightreign était prévu avant fin mars 2026. L’annonce officielle n’aura pas traîné. Seulement 48 heures plus tard, lors du State of Play Japan, un premier trailer a confirmé la date de sortie : le DLC se nommera The Forsaken Hollows sera pour le 4 décembre 2025.

De nouveaux alliés contre de nouvelles menaces

Ce DLC introduira deux nouveaux Nightfarers (les classes) jouables :

L’Érudit : Un personnage axé sur les Arcanes, faisant étalage de sa magie dans le trailer.

La Croque-mort : Une classe hybride Force/Foi, mélangeant force brute et effets magiques pour envoyer ses ennemis au trépas.

Ces renforts ne seront pas de trop pour affronter les deux nouveaux boss créés pour ce DLC, sur lesquels le trailer reste mystérieux. De plus, un nouveau terrain aléatoire, « The Great Hollow », fera son apparition. Il s’agira d’une zone située dans les profondeurs de Limveld, où des « cristaux d’aura maudite » viendront compliquer l’exploration. Le bestiaire s’étoffe également : outre des versions alternatives des Seigneurs de la Nuit (comme Gladius aperçu en plein Limveld), le trailer confirme l’arrivée des « Abominations », un tout nouveau type d’ennemi, sans nous préciser sous quelle forme ces ennemis interviendront.

De Best Of à Maxi Best Of

Elden Ring Nightreign a toujours été une sorte de « best of » des boss de la saga Souls/Elden Ring, et ce DLC continue fièrement dans cette voie. De nouveaux visages familiers feront leur réapparition, et non des moindres : le trailer confirme le retour du Lion Dansant de la Bête Divine (premier boss majeur de Shadow of the Erdtree) et, surtout, d’Artorias, le boss iconique du DLC de Dark Souls 1 et un des favori des fans. FromSoftware assume donc pleinement son choix de « recyclage / fan service », une formule qui a largement contribué au succès initial du jeu.

L’attente commençait à se faire longue pour la communauté. Les nouveautés sur Elden Ring Nightreign s’étaient calmées depuis l’arrivée de l’Abîme de la Nuit, et les joueurs les plus assidus commençaient à tourner en rond. L’arrivée de ce premier DLC vient donc à point nommé pour briser la routine, rajouter des enjeux et offrir aux vétérans de nouveaux défis à relever. Tous les Nightfarers vont pouvoir reprendre leurs périlleuses expéditions.