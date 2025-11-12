tt

La nuit se prolonge pour Elden Ring Nightreign

Annonce du DLC d'Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Double Dragon Revive – Prisonnier du passé ?

Test ARC Raiders — Il s’extrait de la niche et termine premier au marathon

Test Dispatch – Conseiller France Travail au pays des super-héros