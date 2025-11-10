Un DLC en préparation pour Elden Ring: Nightreign

La maison-mère de FromSoftware, KADOKAWA Corporation, a publié ses résultats pour le second trimestre de l’exercice 2025, faisant état d’un recul marqué : le résultat opérationnel et le bénéfice net affichent respectivement -47,8 % et -51,8 %. Les segments Publication/IP Creation et Animation/Film, pourtant piliers historiques du groupe, sont ceux qui ont le plus souffert, en grande partie à cause du report de plusieurs titres majeurs à la prochaine année fiscale.

Le segment Gaming reste, lui, le principal moteur de ce trimestre, porté par le succès initial et supérieur aux attentes de Elden Ring: Nightreign, qui a toutefois déçu sur la durée en matière de revenus. Quant aux services web comme Niconico ou EdTech (qui désigne les stratégies de développement d’outils facilitant l’enseignement et l’apprentissage, via des MOOC ou des supports pédagogiques numériques, par exemple), ils affichent de nets progrès, grâce à la fin des perturbations liées à la cyberattaque subie par le groupe en 2024.

The Fellowship of the (Elden) Ring

Le groupe compte capitaliser sur la très lucrative franchise qui, malgré le poids des années, ne semble pas faiblir et maintient de bons résultats (+9,7 %) grâce à Elden Ring: Nightreign. On apprend, au détour d’une discrète ligne, qu’un nouveau DLC est en préparation et que sa sortie est prévue avant avril 2026. KADOKAWA mise également sur le lancement de la version Switch 2 d’Elden Ring: Tarnished Edition, dont la fenêtre de sortie reste fixée à 2026, tout comme celle de The Duskbloods.

Enfin, le groupe annonce avoir lancé la production de plusieurs titres à destination des consoles et du mobile, notamment [Oshi no Ko] Match Star, tiré du manga éponyme. Prévu lui aussi pour 2026, le titre sera un puzzle-game développé en collaboration avec les coréens de NHN Corp.

Le Loup de Tokyo Stock

On le sait depuis le mois d’août dernier : Sekiro fera lui aussi son retour en 2026, cette fois sous la forme d’un anime diffusé sur la plateforme Crunchyroll. Il s’inscrit dans la stratégie Global Media Mix du groupe japonais, qui vise à faire circuler chaque propriété intellectuelle entre jeu vidéo, animation, édition et produits dérivés, afin de maximiser la longévité et la valeur de chacune.

Malgré des résultats en baisse sur ce second trimestre, notamment dans ses divisions historiques, KADOKAWA Corporation affiche une santé financière solide, avec une trésorerie nette portée à 118 milliards de yens. Cette position lui a permis d’investir 7,1 milliards de yens dans les studios d’animation et la transformation numérique, tout en remboursant près de 15 milliards de yens de dette. Le groupe conserve ainsi une place unique au Japon : celle d’un véritable bâtisseur d’univers, et non d’un simple éditeur. Préparez-vous donc à retourner bientôt en Limveld et à affronter la nuit, le DLC de Elden Ring: Nightreign approche à grand pas!