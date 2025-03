Clair Obscur: Expedition 33 – L’aventure à l’ancienne, sans GPS

À la suite des différents retours de la preview, qui, bien que positifs, parlaient de la difficulté à naviguer et se repérer, le producteur de Clair Obscur: Expedition 33 a annoncé que le joueur ne pourra pas s’appuyer sur une mini-map pour naviguer dans le monde du jeu, cependant une boussole sera présente afin de ne pas perdre complètement le nord. Pour justifier cette décision, François Meurisse a déclaré :

« Il n’y aura pas de mini-map dans les niveaux. Quand il y en a une, les joueurs se reposent dessus. Et nous souhaitons que les joueurs découvrent le monde au même rythme que l’expédition. Il n’y a pas de carte car toutes les expéditions précédentes ont échouées. Donc oui, il sera parfois difficile de trouver son chemin. »

Contrairement à la version preview, qui laissait le joueur sans repères, une boussole et une carte globale ont été ajoutées afin de tout même permettre au joueur de ne pas complètement se perdre. Cette approche, qui vise à encourager l’exploration et l’immersion, est facilitée par la durée de vie plus courte du jeu, qui marque la différence avec les JRPG traditionnels, où la perte de repères pourrait décourager les joueurs après des dizaines d’heures de jeu.

Le studio Sandfall Interactive, composé de 30 personnes, a dû faire des choix stratégiques pour concrétiser sa vision ambitieuse, en privilégiant la qualité à la quantité, et en faisant plusieurs zones semi-ouvertes ainsi que des zones plus linéaires plutôt qu’un grand open-world. Les avancées technologiques ont néanmoins permis au studio d’atteindre le résultat souhaité, comme le confirme François Meurisse.

« Les nouvelles technologies aident les petites équipes à faire des gros AA 3D, ce qui n’était pas possible il y a 10 ans. Maintenant, grâce à ces nouveaux outils et grâce aux nouveaux studios ayant réussi à faire ce genre de jeux, cela permet de faire le jeu que nous souhaitions. »

Après Hell Is Us ces dernières semaines, Clair Obscur: Expedition 33 fait également le choix de mettre l’accent sur l’exploration, en donnant moins d’outils au joueur pour naviguer facilement, et en lui demandant de faire plus attention au monde qui l’entoure.

Après l’explosion des open-world remplis à foison d’icônes, il semble donc que l’impact de jeux comme Breath Of The Wild se fasse sentir et que les développeurs prennent désormais le parti de moins guider les joueurs et de les laisser davantage explorer par eux-mêmes. Ce choix audacieux promet une expérience d’exploration plus immersive et authentique.