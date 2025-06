Dave Bautista + Stray = Cat Assassin

…et l’on aurait pu ajouter « Assassin’s Creed » dans cette étrange égalité qui nous sert de titre. Cat Assassin est ainsi le titre d’un jeu tout juste annoncé par Titan1Studios, qui se décrit lui-même comme un studio spécialisé dans le cross média. Le jeu, mettant en scène un chat, est écrit par Steve Lerner l’auteur du très apprécié Stray, qui narrait les aventures d’un chat perdu dans un monde cyberpunk.

Lerner continue d’exprimer son ailurophilie et met donc à nouveau en scène un félidé, mais cette fois avec un angle résolument comic book, puisque le félin en question sera un chat anthropomorphe, tueur à gage de son état. On ne sait pas encore grand-chose du jeu, si ce n’est qu’il se déroulera dans un univers habité par des animaux anthropomorphes de toutes sortes (on pense à Blacksad…), et qu’il s’agira d’un jeu d’action et d’infiltration, avec des éléments de Roguelite.

Avec sa réalisation, impressionnante pour un jeu AA, c’est surtout le scénario de Stray qui nous avait autant plus. Retrouver son auteur à l’écriture d’un nouveau titre ne peut qu’éveiller notre intérêt. Mais ici, c’est un autre aspect de cette nouvelle production qui nous rend particulièrement curieux : l’implication de l’acteur et ex-catcheur Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxy, Knock at the Cabin, Dune…).

En effet, la boîte de Bautista, Dogbone Entertainment, est annoncée comme « partenaire » de Titan1Studios pour porter la franchise Cat Assassin. Et C’est peut-être dans ces derniers mots que l’information devient moins surprenante, puisque l’ambition est de faire de Cat Assassin une franchise qui s’extirperait du jeu vidéo. Pour devenir, par exemple, une série animée ? C’est là que la société de Bautista deviendrait pertinente, et que, pourquoi pas, l’acteur prêterait sa voix au personnage ?

Si de nombreuses superstars occupent désormais des rôles de premier plan dans les jeux (de Keanu Reeves et Idris Elba dans Cyberpunk 2077 à Norman Reedus dans Death Stranding, en passant par Mads Mikkelsen qui a repris tout récemment son rôle du Chiffre pour I/O Interactive), qu’ils s’investissent « en cuisine » est moins courant.

Pourtant, Dave Bautista ne sera pas le premier gros bras d’Hollywood à participer à la production d’un jeu vidéo : il y a quelques années, Vin Diesel s’était lourdement impliqué dans le studio Wildcard, où il s’était vu confier un rôle de responsable créatif en plus de son rôle d’acteur dans le jeu Ark II. Le titre a été annoncé en grandes pompes lors des Game Awards de 2020, et devait sortir en 2022. À l’heure qu’il est, la page Steam du jeu attend encore de pouvoir afficher une date de sortie.

On souhaite un meilleur destin au jeu de Dave Bautista, comme on souhaite aussi le succès à Last Flag, le jeu multi annoncé au Summer Game Fest, et produit par le chanteur de Imagine Dragons (même si pour ce dernier, on a quand même quelques gros doutes…). Cat Assassin est annoncé pour une sortie à l’automne 2027.