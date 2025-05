The Shadow Syndicate – La relève de Blacksad est assurée ?

Une ambiance noire chère au début du siècle dernier, une pincée de suspense et de mystère, une enquête obscure et un soupçon d’anthropomorphisme ? Parlons-nous de John Blacksad ? Eh bien non, il s’agit de The Shadow Syndicate, le premier jeu du studio KillaSoft.

Dans The Shadow Syndicate vous incarnerez Sam Marlowe, un loup vétéran de l’armée reconverti en détective privé. Son bureau d’enquêteur se trouve dans les quartiers de Brooklyn et le bon Sam aura fort à faire en devant résoudre diverses enquêtes et empêcher moults larcins. Les différentes enquêtes devront être résolues en interrogeant plusieurs suspects, en cherchant des indices et en regroupant les preuves récoltées pour mettre un terme aux agissements des vils malandrins qui errent dans les rues de New-York.

La patte graphique du jeu est également très inspirée du Blacksad de Microids, avec cette ambiance bande dessinée assumée et appuyée par un cell-shading. Le tout desservi par une faible présence de couleurs et des décors dépouillés. L’ambiance année 30 semble respectée mais l’ensemble pourrait manquer de panache et de prise de risque dans sa direction artistique.

L’histoire de The Shadow Syndicate est encore assez nébuleuse. Le peu d’images dévoilées nous montrent une sorte de culte sectaire souhaitant prendre le contrôle de la ville et peut-être même des institutions politiques de New-York. Sam Marlowe, au long de ses enquêtes, devra remonter la piste de cette société secrète et mettre un terme à leurs agissements.

En plus des phases d’enquêtes, qui ne sont pas sans rappeler un certain Blacksad: Under The Skin, The Shadow Syndicate proposera des phases d’action et d’infiltration. Les premières prendront la forme d’un TPS très simple avec système de couverture et de pouvoirs : Marlowe aura la possibilité de ralentir le temps pour loger ses plus belles cartouches dans le corps de ses assaillants. Un autre pouvoir observable dans le trailer est une sorte de téléportation permettant au héros de prendre de la hauteur sur ses ennemis. Pistolet, Thompson, fusil à pompe, l’arsenal de notre loup solitaire semble bien fourni. Mais au vu de ce qui nous est montré, l’ensemble peut paraître quelque peu brouillon, les ennemis venant se jeter sous nos balles et le gameplay lors des gunfights semble être simplifié à l’extrême.

Le jeu vous proposera également de vous faufiler à la barbe et au nez des ennemis. Une touche pour s’accroupir et une autre pour exécuter des éliminations silencieuses. Encore une fois, rien de bien neuf sous le soleil, mais si le jeu nous permet réellement de choisir notre manière de jouer et d’appréhender les situations, The Shadow Syndicate pourrait s’avérer être une expérience sympathique.

Jeu d’enquête et d’action au scénario noir sur fond de conspiration, The Shadow Syndicate donne l’impression d’être un « petit » jeu sans prétention. Les images du trailer laissent toutefois paraître un jeu qui pourrait s’avérer un peu brouillon et trop simple, mais qui pourrait trouver preneur chez les joueurs occasionnels. Une bonne technique d’approche de la part de KillaSoft pour un premier jeu.

La fenêtre de sortie de The Shadow Syndicate est fixée à 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.