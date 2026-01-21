tt

Un Call of Duty russe pour combattre la propagande américaine

Call of Duty version russe

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !