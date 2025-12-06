La Russie bloque l’accès à Roblox à cause de « propagande » LGBT+

En temps de guerre, la réaffirmation des idéaux politiques d’un pays est un moyen de cimenter la confiance de la population envers ses dirigeants et leurs décisions. Parce que la Russie n’en a pas fini avec son conflit en Ukraine, il convient pour le pays, dont les habitants émettent des réserves de plus en plus tonitruantes vis-à-vis de l’invasion militaire, de confirmer ses positions, notamment face aux évolutions sociétales venues d’Occident.

Roblox semble représenter une menace pour l’empire soviétique, qui a décidé de bannir son accès à tous les joueurs russes. Sûrement une envie de protéger les enfants de tous les dangers que ce jeu contient, notamment les nombreux cas de détournement de mineurs orchestrés par des pédo-criminels qui profitent du manque de considération des directeurs du jeu pour ce problème ? La plateforme protège en effet assez peu son jeune public, qu’il est facile pour des adultes mal intentionnés de détourner.

C’est bien pour des soucis de protection que Roblox a été banni en Russie, mais pas pour ceux énoncés précédemment. Le Roskomnadzor, un organisme russe chargé de surveiller et vérifier la conformité des médias avec les lois locales, a annoncé ce bannissement en mettant en cause « des contenus inappropriés pouvant impacter négativement le développement moral et spirituel des enfants ». Derrière cette formulation se cache une dynamique récurrente depuis plusieurs années en Russie : la suppression de tout contenu mettant en avant le mouvement LGBT+.

Ma Russie, mes traditions familiales (arriérées)

Depuis le vote en 2013 de la loi fédérale 135-FZ visant à bannir tout contenu contraire aux valeurs familiales traditionnelles auprès des mineurs, la Russie a pu interdire de nombreux contenus mettant en avant le progressisme sexuel du mouvement LGBT+. Une initiative vaguement dissimulée derrière un nom qui ne trompait déjà pas grand monde, mais qui s’est étendue en 2022 avec un amendement appliquant ces règles à toute personne, non plus seulement les enfants.

Les jeux vidéo ont souvent eu affaire à cette loi dans leur tentative de distribution dans le pays de Vladimir Poutine, à l’initiative des deux versions du texte. Parmi les gros noms de l’industrie, on retrouve The Last of Us, Assassin’s Creed, Tell Me Why, ou encore Les Sims 4, avec son extension Mariage qui montrait une unions entre deux femmes dans sa bande-annonce.

Derrière ce refus de cette « propagande », se traduit une volonté de rejet du soft power occidental pour l’effort de guerre, dans le but de limiter le point de vue du conflit russo-ukrainien voyant l’armée russe comme une force envahissante massacrant la population. Ce soft power passe évidemment par les jeux vidéo. Les travaux de studios de développement et éditeurs peuvent être autant de rappels de l’existence d’une vision externe contraire à celle du gouvernement russe.

Roblox ne mène aucune bataille

Le poids de Roblox dans le marché mondial n’est plus à prouver, et ses possibilités de création ont permis l’émergence de cartes reflétant les idéaux politiques et sociétaux de leurs créateurs. Au delà des cartes trollesques comme Steal A Brainrot, on peut retrouver des cartes comme LGBTQ+ Vibe qui permet la mise en avant du mouvement en donnant un espace de discussion et de rencontre centré autour de personnes concernées ou intéressées par ce groupe. Sans être des représentants majeurs de la culture LGBT+, ces cartes donnent la possibilité aux joueurs de découvrir des thématiques nouvelles et peu abordées au quotidien.

Pourtant, l’entreprise accepte ce refus sans broncher, déclarant pour Reuters « respecter les lois et régulations des pays dans lesquels nous opérons », en rappelant que « Roblox propose un espace positif à l’apprentissage, la création et de profondes connexions à tout le monde ». Si ce respect des localités était si important pour l’entreprise, son investissement dans la régulation de ses problèmes intrinsèques, autrement plus importants que des cartes avec des drapeaux arc-en-ciel, devrait être bien supérieur. Car jusqu’à preuve du contraire, la pédocriminalité est punie dans tous les pays où Roblox est disponible.