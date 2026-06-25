Bobby Prince, le compositeur qui a donné une âme à Doom, s’est éteint

Le jeu vidéo a perdu l’une de ses légendes discrètes. Bobby Prince, compositeur des bandes originales de Doom, Doom 2 et Wolfenstein 3D est décédé le 16 juin dernier à l’âge de 81 ans. Un nom qui n’a peut-être jamais bénéficié de la même notoriété que celles de John Carmack ou John Romero, mais dont l’influence sur l’industrie reste immense.

Car, si Doom a révolutionné le FPS en 1993 grâce à sa vitesse, sa violence et son level design, son identité s’est aussi et surtout construite à travers une bande-son devenue mythique. Derrière les rythmes frénétiques et cette énergie si caractéristique se trouvait Robert « Bobby » Prince, un compositeur dont le travail continue encore aujourd’hui de résonner.

Le son d’une révolution

Au début des années 1990, le jeu vidéo sur PC est en pleine transformation. Les capacités audio des machines restent limitées, mais certains développeurs commencent déjà à comprendre l’importance du son dans l’expérience. Parmi eux, les équipes d’Id Software. Pour accompagner leurs productions, elles s’appuient alors sur Bobby Prince, un musicien dont le parcours atypique l’a conduit d’un doctorat en droit aux premiers jours de l’industrie vidéoludique. Son empreinte apparaît rapidement sur plusieurs titres majeurs de l’époque, notamment Wolfenstein 3D, Spear of Destiny ou Commander Keen. Mais c’est avec Doom que son travail entre véritablement dans la légende.

Inspiré par le heavy metal et le hard rock qui dominent alors les années 90, B. Prince compose des morceaux capables de retranscrire toute la brutalité du jeu malgré les contraintes techniques du format MIDI. Les joueurs découvrent alors des thèmes devenus cultes, capables à eux seuls d’évoquer les couloirs métalliques des bases martiennes et les hordes démoniaques qui les hantent. Plus de trente ans après sa sortie, rares sont les bandes originales de jeux vidéo aussi immédiatement reconnaissables.

« Une véritable légende »

Réduire Bobby Prince à Doom serait une erreur. En effet, tout au long de sa carrière, il participe à façonner l’identité sonore d’une multitude de classiques du PC. Son nom apparaît au générique de jeux comme Rise of the Triad, Blake Stone ou encore Duke Nukem 3D, contribuant à définir l’ambiance de toute une génération de productions qui ont accompagné l’essor du jeu vidéo sur ordinateur. À une époque où les équipes de développement restent relativement modestes, son rôle dépasse souvent la simple composition musicale. Effets sonores, ambiances, bruitages : Prince participe activement à construire l’univers de ces jeux qui deviendront, avec le temps, des références incontournables du médium.

L’annonce de son décès a rapidement provoqué une vague d’émotion parmi les joueurs, mais aussi chez les vétérans de l’industrie. Tom Hall, directeur créatif du premier Doom et co-fondateur d’Id Software, a rendu hommage, sur Bluesky, à celui qu’il considère comme « une véritable légende ». Il a notamment souligné l’héritage laissé par ses travaux, tout en rappelant qu’au-delà du musicien, Bobby Prince était avant tout « un homme formidable » dont il ne garde que des souvenirs heureux. Même émotion du côté de John Romero. Le co-créateur de Doom s’est exprimé sur X :

« Tout le monde chez Romero Games est profondément attristé d’apprendre le décès de Bobby Prince. Il a laissé une empreinte incroyable dans l’univers du jeu vidéo et dans ma vie. »

John Siegler, ancien membre d’Apogee Software et figure bien connue des communautés Doom et Rise of the Triad, a lui aussi tenu a lui rendre hommage sur Bluesky. Évoquant sa participation à des licences aussi emblématiques que Quake ou Duke Nukem, il a résumé le sentiment partagé par de nombreux développeurs et joueurs : « Le gars était une légende ».

Un héritage qui résonne encore

L’histoire du jeu vidéo est souvent racontée à travers ses créateurs les plus médiatisés, ses réalisateurs ou ses programmeurs de génie. Pourtant, elle s’écrit aussi grâce à des artistes capables de donner une identité à des mondes virtuels à partir de quelques notes de musique. Bobby Prince appartenait à cette catégorie.

Au fond, si Doom est devenu légende, c’est aussi parce qu’il avait une bande-son à sa hauteur. Et quelque part, derrière une porte métallique retenant une invasion démoniaque, l’air entraînant de Bobby Prince continuera probablement de résonner pour l’éternité.