tt

Bobby Prince, le compositeur qui a donné une âme à Doom, s’est éteint

Décès du compositeur Bobby Prince (Doom)

Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

guest

0 Commentaires

Test Deer & Boy – Un voyage initiatique, dramatique et assurément fantastique

Test Voidling Bound – Shooter génétiquement modifié

Test Gothic Remake – Retour dispensable du RPG culte

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026