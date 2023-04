Décès de Sylvain Lemarie – Une grande voix s’éteint

Sylvain Lemarié était acteur et metteur en scène, mais surtout, il était connu dans l’univers du doublage, dans lequel il a évolué pendant près de quarante ans. Il est difficile de résumer sa carrière en quelques lignes, mais vous avez forcément déjà entendu sa voix, que ce soit au théâtre, dans un film, une série télévisée ou d’animation, ou bien encore dans un jeu vidéo. Il ne jouait pas forcément des personnages de premier plan, mais il avait une voix grave que l’on aime retrouver dans certaines œuvres et surtout, il avait le talent nécessaire pour que ses personnages secondaires ne le soient pas vraiment.

J’ai une voix qui porte très bien, mais neuf fois sur dix, une des premières indications qu’on me dit quand j’enregistre c’est « TROP FORT ». J’ai tendance à parler fort et comme l’âge venant, j’ai une oreille qui entend de moins en moins bien, je parle encore plus fort pour bien m’entendre (rires). – Sylvain Lemarié lors d’une interview sur la chaîne YouTube d’Eric Bouvet

Il commence le doublage dans la série d’animation des années 80 Transformers, une première expérience dans ce domaine qui lui permettra de jouer plus tard quelques personnages dans la série animée Batman, mais aussi Avatar ou encore Java, dans Martin Mystère. Par la suite, le comédien fera du doublage dans certains animes pour interpréter Hol Horse de Jojo’s Bizarre Adventure, Sig Curtis de Full Metal Alchimist Brotherhood, mais surtout, il ne pourra pas achever son dernier voyage avec son équipage en donnant sa voix au charismatique Jinbei de One Piece.

Mais Sylvain Lemarié, ce n’était pas que ça. Il doubla plus d’une centaine de voix pour le cinéma avec notamment Hannibal Chau dans Pacific Rim, et il fut souvent appelé pour se retrouver dans différentes licences mondialement connues comme les films Star Trek dans les années 90, où il doubla le Commandant William T. Riker, Star Wars II et III, où il interpréta la V.F. de Nute Gunray, ou encore différents films Marvel (Buck dans Deadpool, par exemple).

[Sur son interprétation dans Star Wars] Ce qui était génial, c’est les essais. On nous a demandé de faire un accent anglo-thaïlandais. Écoutez, moi, je peux faire des accents, mais anglo-thaïlandais, je ne vais pas y arriver. Les Américains nous on dit « Prenez un accent de votre région », mais on voit que ce n’est pas possible d’envisager ce genre de truc. Donc on a trouvé une solution, on dit les « on » en « an » et les « an » en « on » tout en roulant les « r ». Comme ce n’était pas écrit, ce n’était pas gagné à faire et alors, ce qu’on a remarqué, c’est que sur les essais, on a fait quasiment la totalité du rôle. – Sylvain Lemarié lors d’une interview sur la chaîne YouTube d’Eric Bouvet

Depuis 1995, la mention systématique des noms des comédiens de doublage est devenue obligatoire, et aujourd’hui, en France, les comédiens de doublage sont de plus en plus reconnus et sont considérés comme des vrais acteurs et pas simplement des voix que l’on met dans la bouche de quelqu’un d’autre. C’est une véritable interprétation d’un acteur ou d’une actrice doué pour cela. Ces personnes doivent aussi s’adapter rapidement, car elles peuvent jouer une grande variété de rôles en 48 heures.

Il peut m’arriver le matin d’être appelé pour interpréter un gamin complètement excité dans un dessin animé, de jouer l’après-midi un psychopathe pour une série pour TF1 et le lendemain, d’aller faire Dragons où je fais l’intelligent, geek et sympathique Varek. Pour un comédien, c’est un rêve. – Nathanel Alimi, comédien, interview pour CNC

L’opportunité du doublage permet au comédien d’avoir la chance de jouer de multiples personnages différents sur de nombreux supports et aura donné l’occasion à Sylvain Lemarié de doubler une cinquantaine de personnages du monde des séries, les plus marquants étant Khal Drogo de Game Of Thrones, Robert « Bobby Elvis » Munson dans Sons Of Anarchy, le roi de Northumbrie de Vikings.

J’aime faire les salauds. Ça fait du bien. Je peux libérer toute la méchanceté qui est en moi et dont personne n’a idée à ce point (rires). – Sylvain Lemarié lors d’une interview sur la chaîne YouTube d’Eric Bouvet

Et les jeux vidéos dans tout ça ? Eh bien là aussi, Sylvain Lemarié a prêté à sa voix à plus d’une centaine de personnages : que ce soit Fallout, Assassin’s Creed, Batman, Just Cause, Elder Scrolls (les rougegardes notamment), Jak and Daxter, Ratchet and Clank… Il avait réussi à se faire un nom dans ce milieu et certains de ses personnages sont devenus récurrents.

Impossible de citer tous les rôles qu’il a pu interpréter, mais on retiendra surtout qu’il pouvait jouer à la fois des personnages de différents jeux d’aventure tout public, Mr Zurkon de Ratchet and Clank sur PS4, les masques Aku Aku et Uka Uka de Crash Bandicoot depuis 2003, le baron Praxis de Jak and Daxter, l’arbre Mojo dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le capitaine Haddock dans Tintin et le Secret de la Licorne sur PS3… Mais aussi des personnages plus matures et plus sombres comme le roi Leonic dans Diablo, Tyraël dans Diablo III, Kotal Khan dans Mortal Kombat 11, Karst de Horizon Zero Dawn, Hadès de God of War III…

La plupart du temps, on ne sait pas ce qu’on va jouer. On me dit « Est-ce que tu es libre pour venir travailler ? » Et après, je découvre en arrivant. On ne se rend pas bien compte, mais la plupart du temps, on ne sait pas trop ce qu’on va faire. – Sylvain Lemarié lors d’une interview sur la chaîne YouTube d’Eric Bouvet

Nous avons la chance d’être dans un pays où le doublage est de qualité et de plus en plus mis en avant. Dernièrement, la presse a salué le doublage du film Super Mario Bros. où la responsable du casting a préféré choisir des comédiens de doublage doués pour cela plutôt que des stars avec un nom. N’oublions jamais que c’est aussi grâce aux comédiens de doublage que ces œuvres prennent vie et nous transmettent toutes ces émotions à travers des personnages qui nous marqueront à jamais. Merci Sylvain Lemercié.