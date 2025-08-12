Blippo+ – Les jeux PlayDate portés sur consoles et PC ?

Blippo+, dont la tagline est « 1-bit Television », est un jeu qui embrasse l’esprit PlayDate. D’abord par ses magnifiques graphismes FMV noir et blanc en 400×240 (avant de voir les premières images de Blippo+, nous n’imaginions même pas que faire de la FMV sur PlayDate était possible !), par son ton décalé, appelant à la culture télé cheap et chaotique des chaînes satellites au tout début des années 90, mais aussi par son fonctionnement épisodique.

En effet, à côté de l’originalité de la machine elle-même, la PlayDate adopte une distribution particulière de son catalogue, et est livrée avec une première « saison » de jeux : des titres livrés automatiquement dans la console au rythme d’un par semaine, pendant douze semaines, le calendrier démarrant lors du premier allumage de la portable. Blippo+ reprend ce principe, en ajoutant des épisodes chaque jeudi pendant 11 semaines.

Et Blippo+ arrive sur PC et Switch à la rentrée ! Pour l’occasion, il s’éloigne du côté « 1-bit » et se pare de couleurs et de sons qui siéront mieux à ces nouveaux supports. Et ce portage d’un jeu PlayDate nous fait nous demander si d’autres titres sont à venir ?

Et si… : Une appli PlayDate pour Switch ?

L’existence même de cette petite console low-tech, dotée d’une manivelle, a intéressé de nombreux créateurs de jeux, dont certains parmi les plus importants de sphère indé, comme Lucas Pope (Papers Please, Return of the Obra Dinn) ou Keita Takahashi (Katamari Damacy), et il est certains que de nombreux joueurs n’ayant pas de PlayDate à disposition seraient curieux de découvrir leurs titres.

Cela ferait passer aussi la console de Panic à un autre niveau. Sans en faire une console « classique » comme les PlaySation ou Switch, elle deviendrait un support dont les exclus sont portées sur d’autres machines, un phénomène complètement dans l’ère du temps. D’autant qu’avec le brevet de manivelles pour Joy-Con déposé par Nintendo, le rapprochement devient tout à fait possible.

En attendant d’autres éventuels portages, Blippo+ est déjà disponible dans la Saison 2 de PlayDate, et arrive sur Steam et Switch le 23 septembre 2025, où il devrait conserver le fonctionnement épisodique déjà en vigueur sur la petite console jaune.