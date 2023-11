Playdate – La console insolite fête ses 100 jeux

C’est une console qu’on ne trouve pas à tous les coins de rue ! Avec son format mini et son jaune vif caractéristique, la Playdate reste avant tout un met de connaisseur, qui s’était lancée avec une offre de curation proposant de découvrir deux nouveaux jeux exclusifs par semaine pendant douze semaines. Cette sélection s’est ensuite élargie à travers son catalogue, sur lequel les développeurs peuvent proposer leurs projets, qui vient de passer le cap symbolique des cent titres.

Cent jeux, ça ne semble pourtant pas énorme, d’autant que beaucoup sont courts, mais c’est aussi à l’image d’une machine qui fait les choses… en petit ! D’ailleurs la Playdate, en circulation depuis avril 2022 (après une précommande à tirage limité), avait atteint 53 000 exemplaires écoulés un an plus tard. Un chiffre qui peut paraître dérisoires eut égard aux 130 millions de Switchs en circulation, mais qui est pourtant au-delà des espérances initiales de son concepteur, Panic.

C’est que l’éditeur a bien conscience de s’adresser à un public de niche avec ce curieux objet à mi-chemin entre le rétro et l’expérimental. Le rétro, ce sont les similitudes avec la Game Boy, que la Playdate évoque par son look, et en particulier par ses boutons et son petit écran en noir et blanc sans rétroéclairage. L’expérimental, c’est son contrôleur alternatif reposant sur un système de manivelle, et que chaque développeur est invité à investir selon son imagination. A la fois familier et original, le résultat a des airs de madeleine de Proust fantaisie.

Côté créateurs, la Playdate sert aussi bien de porte d’entrée pour de jeunes structures que de terrain de jeu pour quelques figures connues du jeu vidéo indépendant. Parmi ces derniers, on peut notamment citer Lucas Pope, à qui l’on doit Return of the Obra Dinn et Papers Please, des jeux à l’approche minimaliste et au retentissement certain. Mars After Midnight, son prochain projet qu’il décrit comme un « Papers Please-lite sans poste-frontière, sans bureau, sans papiers, sur Mars », est ainsi destiné à être publié sur la petite console jaune.

Cependant, si la Playdate offre une opportunité aux studios de se faire la main sur une production à petite échelle, elle ne représente pas pour autant un investissement négligeable pour les joueurs. Elle est en effet commercialisée au prix de 199$ (environ 180€), auxquels il faut ajouter une cinquantaine d’euros si l’on souhaite se la faire livrer en France. On l’achètera ainsi davantage avec une âme de collectionneur ou parce que le concept même du projet nous séduit que dans le seul but d’accéder à son catalogue.