Battlefield 2042 – Ultime mise à jour avant l’arrivée du sixième opus

Le second week-end dédié à la bêta de Battlefield 6 vient tout juste de s’achever avec toujours plus de belles promesses pour l’avenir de la franchise. La carte inédite dévoilée (le quartier de Brooklyn en ruine) et les modes de jeux dédiés ont su nous convaincre du potentiel du jeu. Et alors qu’il faut s’armer de patience jusqu’à sa sortie fixée au 10 octobre prochain, Electronic Arts et Battlefield Studios viennent de dévoiler l’existence d’une ultime mise à jour pour Battlefield 2042.

La mise à jour en question se destine aussi bien à Battlefield 2042 qu’à Battlefield 6, une manière de fidéliser les joueurs les plus dévoués mais également de générer de l’attente en proposant de nombreuses récompenses pour les vaillants soldats prêts à reprendre les armes.

Du 18 août au 7 octobre, la mise à jour répondant au nom de « En route vers Battlefield 6 » vous proposera un battle pass gratuit incluant pas moins de 50 récompenses cosmétiques pour Battlefield 2024. Ces dernières prendront la forme de clins d’œil pour les fans de la licence, et célébreront l’héritage de la saga. En plus de ces primes, 20 autres seront disponibles pour Battlefield 6 et vous seront remises à la sortie du jeu.

Les joueurs auront également droit de mettre la main sur deux nouvelles armes et appareils aériens. Et enfin, clou du spectacle, les équipes de Battlefield Studios ont mis la main à la pâte pour proposer une version réimaginée de la mythique carte Iwo Jima de Battlefield V.

Electronic Arts et Battlefield Studios tiennent, avec cette MAJ, un moyen sûr de garder sous le coude les nombreux vétérans de la licence. La manœuvre est simple mais efficace, promettre du cosmétique et un nouveau terrain de jeu en attendant la sortie du prochain opus. Quoique les joueurs aient pu penser de Battlefield 2042, les équipes en charge ont réussi à redonner un autre souffle au jeu, en témoigne les 10 000 joueurs connectés quotidiennement sur PC qui s’affrontent en attendant sagement la sortie du prometteur sixième opus.