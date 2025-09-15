Balatro – La santé mentale avant la mise à jour

Plus d’un an et demi après sa sortie, le succès du phénomène Balatro ne se dément pas. Le lauréat du Game Awards 2024 du meilleur jeu indépendant et candidat à de nombreux titres de jeu de l’année continue même d’accueillir régulièrement de nouveaux adeptes. Aujourd’hui, plus de six millions de joueurs se sont déjà laissés tenter, et ce n’est certainement pas fini. Une importante mise à jour, baptisée 1.1, devait normalement être lancée courant 2025, soit dans les prochaines semaines, mais il n’en sera rien.

Dans un communiqué publié sur son site personnel, LocalThunk, l’unique personne derrière Balatro, s’est excusée de ne pas pouvoir tenir ses engagements, mais il en allait de sa santé mentale et physique. Très loquace, le développeur est revenu sur les premières heures du jeu, en 2023, et sur la pression à laquelle il a dû faire face lors du lancement du titre, afin de proposer un jeu de base, puis des patchs et correctifs répondant aux besoins des joueurs.

Alors que le développement de Balatro était au départ un hobby et qu’il n’aurait jamais pu imaginer un tel succès, le narratif a rapidement changé, et LocalThunk avoue avoir vécu de longues périodes de crunch. Eh oui, pas besoin d’un supérieur hiérarchique pressant pour être victime de cette charge mentale. Aujourd’hui, malheureusement, la pression est devenue inhérente à l’industrie elle-même. Mais pas question de revivre les mêmes émotions qu’il y a quelques mois.

« Je n’aurai probablement pas dû annoncer de date pour la mise à jour 1.1. Je n’ai pas pu tenir ma promesse et j’en suis désolé. […] Actuellement, depuis le début de l’année 2025, j’ai repris un rythme de travail calme, bien plus calme que lors des périodes de crunch que j’ai connues à l’approche de la sortie du titre. » LocalThunk, sur son site officiel.

Un report à une date indéterminée

Difficile de ne pas respecter la décision prise par le développeur. Après tout, Balatro reste un excellent jeu en l’état, et la santé passe avant tout. LocalThunk en est conscient, mais en tant qu’indépendant aujourd’hui très à l’aise financièrement, a également la chance de pouvoir gérer son projet de manière autonome. C’est malheureusement une autre paire de manches lorsque les équipes sont sous la pression des investisseurs et des décideurs.

On l’a souvent répété, mais les dates annoncées à l’avance et les délais à tenir sont devenus un véritable fléau, et ce nouveau témoignage rajoute encore à l’argumentaire. Oui, Balatro recevra bien sa mise à jour, mais aujourd’hui, plus question de s’avancer sur une quelconque date, et c’est tant mieux.

« La mise à jour 1.1 sortira quand elle sera prête. Avant Balatro, je n’avais jamais posé de deadline à mes projets, et je me rends maintenant compte de l’importance que cela a pour moi de travailler à mon rythme. » LocalThunk

Une sage décision, qui, espérons le, pourra servir d’exemple pour la suite.