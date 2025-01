Liar’s Bar – Déjà un héritier pour Balatro ?

L’année 2024 aura été marquée autant par les plantages phénoménaux de certaines grosses productions (Suicide Squad Kill the Justice League et Concord, pour ne pas les nommer) que par la réussite inattendue d’un petit jeu de cartes, essentiellement réalisé par un seul homme : Balatro. Et l’année 2025 semble déjà avoir trouvé son Balatro avec Liar’s Bar.

Le titre remporte un succès croissant depuis son arrivée en octobre dernier. Les streamers s’en sont rapidement emparé, et il est difficile aujourd’hui de ne pas trouver une chaîne Twitch populaire qui n’a pas encore diffusé sa partie. De Maghla à Squeezie, en passant par Gotaga ou Kameto, on les a tous vus au bar du menteur ! Et cette semaine, le jeu s’est vu décerner le Steam Awards du gameplay le plus innovant.

Si Liar’s Bar bénéficie d’un peu plus de moyens pour son développement que Balatro (tout en étant un véritable indé, développé et édité par la petite équipe de Curve Animation), on retrouve au cœur du jeu la même base que pour le jeu de cartes de LocalThunk : un jeu de société classique augmenté d’un twist très jeu vidéo. Ainsi, Balatro mettait du Rogue-like dans le poker, Liar’s Bar mixe habilement jeux de bistrots classiques (de cartes et de dés), avec un système à la Among Us, basé sur le multijoueur, le dialogue et le bluff.

Le jeu n’est encore qu’en accès anticipé, et seuls deux jeux sont disponibles : un jeu de dés fortement inspiré du poker menteur, et un jeu de cartes basé sur le bluff assez simpliste, mais qui, du coup, se prend rapidement en main. Les développeurs ont déjà annoncé sur Steam que deux jeux supplémentaires arriveront avec la version 1.0 du jeu, sans néanmoins indiquer une fenêtre de parution.

Liar’s Bar réussira-t-il à se hisser au niveau d’un Balatro ? Certes, les développeurs ont été très malins en proposant un jeu particulièrement « streamable », et les vidéos autour du titre remportent un franc succès sur Twitch ou YouTube. Mais, contrairement à des phénomènes du streaming comme Poppy Playtime ou Only Up, le jeu a aussi pour lui d’avoir une véritable proposition de gameplay, saluée par de très nombreux joueurs, et donc par ce Steam Awards qu’il vient de remporter.

Si l’on met de côté les quelques critiques que l’on rencontre ça et là sur l’utilisation de l’I.A. générative pour enregistrer les dialogues, ou la présence massive de tricheurs sur les serveurs (mais c’est un jeu qui se joue avant tout entre amis…), tous les voyants semblent donc au vert pour que Liar’s Bar soit l’un des jeux de cette année 2025. Mais nous ne sommes que début janvier…