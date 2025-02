Balatro – PEGI rebat les cartes et change la classification du jeu

À moins de vivre dans une grotte, vous n’avez pas pu échapper au phénomène Balatro en 2024. Le Rogue-like indépendant inspiré du poker a même su se hisser parmi les AAA dans les nominations des Game Awards l’an dernier. Après un an de bataille contre PEGI, le développeur LocalThunk et l’éditeur Playstack viennent d’obtenir une révision de la classification du jeu, qui repasse de +18 à +12. Une décision quasi inédite qui pourrait bien créer un précédent pour d’autres titres.

Lors de sa sortie en février dernier, Balatro avait pourtant reçu une classification PEGI 3, mais elle avait été brutalement changée en PEGI 18 quelques semaines plus tard, sans que les équipes n’en soient informées. Le système d’évaluation européen des jeux vidéo avait jugé que le Rogue-like contenait des éléments faisant l’apologie des jeux d’argent et de hasard, ce qui le plaçait d’office dans la catégorie la plus stricte. En conséquence de cette reclassification, Balatro avait disparu des stores, notamment de l’eShop de Nintendo, dans plusieurs pays d’Europe. Coup dur pour un jeu indépendant !

À cette époque, Playstack avait réagit en maintenant que malgré l’imagerie rappelant le poker, Balatro ne glorifiait absolument pas les jeux d’argent. LocalThunk avait également ironisé en disant que certains jeux avec des lootboxes et des microtransactions étaient classés en PEGI 3, mais surtout, il avait maintenu que le jeu ne comportait ni paris, ni argent réel, et reposait simplement sur des mécaniques de Rogue-like mêlant hasard et stratégie. Aux États-Unis, Balatro était resté classé E10+, un autre élément central dans la défense des équipes, qui avait fait appel de la décision de PEGI.

Après un premier rejet en décembre dernier, Playstack et LocalThunk obtiennent une révision du dossier : cette fois, PEGI reconnait son erreur et Balatro repasse donc bien +12. Le jeu « évoque bien les mains du poker mais contient des éléments fantastiques qui atténuent cet aspect et justifie une classification PEGI 12 ». Le comité d’appel précise toutefois que « à l’heure actuelle, tout enseignement ou toute glorification d’un jeu d’argent simulé entraîne automatiquement une classification PEGI 18 ». Un autre jeu, Luck To Be A Landlord, voit aussi son classement revu à la baisse pour les mêmes raisons.

Un soulagement pour les équipes de Balatro donc, mais peut-être aussi pour d’autres développeurs. Dans son communiqué, PEGI nous apprend également que :

« Sur la base de ces appels, le groupe d’experts PEGI va développer un ensemble de critères de classification plus détaillés pour traiter les thèmes liés au jeu d’argent ainsi que leur simulation, leur enseignement et leur valorisation dans différentes catégories d’âge, ce qui inclura désormais 12, tout en maintenant 18 comme catégorie d’âge pour les jeux qui simulent les jeux d’argent typiques des casinos et des établissements de paris. »

Une décision assez inédite, qui montre que la classification PEGI pourrait être moins rigide à l’avenir. Reste à voir si cette révision des critères bénéficiera à d’autres jeux indépendants ou si des cas comme Balatro resteront l’exception.