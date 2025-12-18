Ayaneo ressuscite le « PlayStation Phone »

Fin 2011, Ayaneo n’existe pas encore, et Sony sort la PS Vita, qui aura la lourde tâche de succéder à la PSP et ses 80 millions d’exemplaires écoulés. Malgré un hardware très réussi, avec un magnifique écran OLED et des fonctionnalités avant-gardistes, comme la possibilité de jouer en remote play d’abord à la PS3, puis à sa sortie à la PS4, les ventes de la console ne décollent pas. On accuse l’émergence du jeu mobile, et prédit que le smartphone va causer la mort des consoles portables.

Paradoxalement, Sony avait justement sorti un smartphone dédié au jeu mobile six mois avant la PS Vita. Inspiré du design de la PSP Go, l’Xperia Play, surnommé PlayStation Phone, était un smartphone Android qui dissimulait un véritable contrôleur de jeu coulissant. Les chiffres de ventes de l’appareil n’ont jamais été communiqués, signe qu’ils ne devaient pas s’élever bien haut ; le Xperia Play est assez généralement considéré comme un échec commercial.

Peut-être était-il sorti trop tôt ? En 2011, le jeu mobile n’en était qu’à ses balbutiements, et le top 3 des jeux sur smartphone cette année là est constitué d’Angry Birds, Cut The Rope et Fruit Ninja. Des jeux que certains qualifieraient de casual, mais surtout, des jeux qui sont basés sur l’utilisation de l’écran tactile. La manette du Xperia Play semble alors anachronique.

Presque 15 ans plus tard, contredisant les prédictions de l’époque, la console portable n’a jamais été aussi puissante : la Switch est en passe de devenir la console la plus vendue de tous les temps, la Switch 2 connait dès sa sortie un succès inattendu à ce niveau, les formats PC-consoles, inspirés du Steam Deck, se multiplient, et les consoles Android, dédiées aux jeux Google Play mais aussi et surtout au jeu rétro, sont légion. Le chinois Ayaneo est probablement le constructeur le plus actif sur le segment, proposant déjà de nombreux modèles.

Et cette gamme va donc s’agrandir avec un nouvel appareil récemment dévoilé, largement inspiré du Xperia Play et de son contrôleur coulissant, baptisé Ayaneo Pocket Play. Aucune spécification technique n’a encore été communiquée, la page web dédiée à la console n’étant qu’une profession de foi assurant que l’Ayaneo Pocket Play est « un téléphone, une console portable, mais surtout une création façonnée par les rêves et les émotions des joueurs ». Ce qui ne nous donne pas beaucoup d’informations sur la taille de l’écran, sa résolution, la mémoire RAM disponible ou la taille des capteurs photo, ni même si des capteurs sont bien présents…

Néanmoins, les premières photos de la machine réussissent à réveiller quelque chose de nostalgique chez ceux qui ont connu le PlayStation Phone, et la promesse de pouvoir lancer dans le métro Red Dead Redemption via Netflix, à la volée, et sans avoir besoin de venir au préalable attacher un contrôleur externe reste alléchante.

La troisième sera-t-elle la bonne ? Après les échecs du Nokia N-Gage (2003) et du PlayStation Phone, Ayaneo reussira-t-il enfin à imposer un modèle hybride de smartphone-console ? Une campagne Kickstarter permettra de précommander les premiers exemplaires de l’Ayaneo Pocket Play à un tarif « early bird », ce qui pourrait être à ne pas négliger, vu les prix généralement pratiqués par le fabricant…