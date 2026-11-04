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Arkane Lyon bientôt sauvé ? Le destin des développeurs de Blade pourrait s’éclaircir

Marvel's Blade
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Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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