Arkane Lyon bientôt sauvé ? Le destin des développeurs de Blade pourrait s’éclaircir

Après avoir été menacé de fermeture par Xbox, le studio français Arkane Lyon pourrait finalement trouver un nouveau propriétaire. Ubisoft aurait notamment formulé une offre de rachat, tandis que plusieurs autres acteurs seraient également sur les rangs. Une perspective qui pourrait surtout permettre aux développeurs de Marvel’s Blade de garder leur emploi et de poursuivre son développement.

Un studio dans le viseur… mais pas encore condamné

Il y a quelques semaines encore, l’avenir d’Arkane Lyon semblait particulièrement sombre. Dans le cadre de sa vaste restructuration, Xbox avait en effet annoncé vouloir se séparer de plusieurs studios, dont les créateurs de Dishonored et Deathloop. Une décision difficile à avaler pour les amateurs du studio français, mais aussi pour celles et ceux qui attendaient avec curiosité son prochain projet : Marvel’s Blade.

Mais le futur pourrait finalement prendre une tournure plus encourageante. Selon Jason Schreier de Bloomberg, plusieurs entreprises auraient transmis des offres à Microsoft pour reprendre Arkane Lyon, ce qui pourrait sauver 217 emplois. Parmi elles, on retrouve un nom bien connu de l’industrie française : Ubisoft. Le groupe ne serait toutefois pas seul, puisque deux autres sociétés auraient également manifesté leur intérêt, sans que leurs identités soient révélées pour le moment.

Aucun accord n’aurait encore été trouvé et les modalités des différentes propositions restent inconnues. Xbox envisagerait même une autre possibilité : céder directement le studio à ses propres dirigeants, afin de lui permettre de retrouver son indépendance. Une porte de sortie qui rappelle les situations de Double Fine ou Compulsion Games, récemment détachés de Microsoft.

Blade sur le fil du rasoir ?

Derrière cette bataille pour l’avenir d’Arkane se cache évidemment un autre enjeu de taille : celui de Marvel’s Blade. Annoncé lors des Game Awards 2023, le jeu d’action à la troisième personne mettant en scène le célèbre chasseur de vampires n’a malheureusement pas donné beaucoup de nouvelles depuis sa présentation.

Et pourtant, le projet pourrait être bien plus avancé qu’on ne l’imagine. Des représentants syndicaux du studio ont notamment évoqué un développement proche de son terme, estimant qu’il serait particulièrement dommageable de ne jamais voir le jeu aboutir. Microsoft avait d’ailleurs déjà laissé entendre qu’il cherchait une solution pour accompagner la fin de sa production, d’après son porte-parole :

« Nous avons prolongé la période de consultation d’un mois supplémentaire, tandis que nous explorons différentes possibilités, notamment la recherche d’un partenaire pour accompagner le studio dans la suite du développement. »

Ubisoft pour sauver l’un des fleurons du jeu français : idéal ou pas ?

Reste à savoir si Ubisoft serait réellement le meilleur candidat pour reprendre les rênes. Sur le papier, l’idée a de quoi séduire : réunir deux grands noms du jeu vidéo français, avec un studio réputé pour son savoir-faire en matière d’immersion, de level design et de narration environnementale.

Mais le contexte invite à la prudence. Ubisoft traverse lui-même une période de restructuration particulièrement mouvementée, marquée par des suppressions de postes et plusieurs annulations de projets. Difficile, dans ces conditions, de considérer son éventuelle acquisition comme une garantie de stabilité pour les équipes lyonnaises.

L’indépendance pourrait également représenter une alternative séduisante pour Arkane, mais elle implique ses propres difficultés, notamment en matière de financement et de distribution.

L’enjeu dépasse donc largement le simple changement de propriétaire. Il s’agit de préserver un savoir-faire, des équipes et, surtout, la possibilité de mener à bien une nouvelle aventure attendue au tournant. Après Dishonored et Deathloop, on aimerait franchement que Blade puisse lui aussi avoir droit à son heure de gloire. Et cette fois, sans que son destin ne soit tranché dans les bureaux d’un géant de l’industrie.