Animal Crossing: New Horizons – Pâques sera plus calme cette année

Cela fait déjà plus d’un an que le simulateur de vie sur une ile paradisiaque est arrivée sur nos Nintendo Switch, connaissant par la même occasion un succès planétaire. C’est donc l’occasion pour les joueurs ayant pris Animal Crossing: New Horizons en cours de route de profiter des différents évents s’étant déroulés au cours de l’année. Avec l’évent de Pâques, tout recommence, et le titre propose une nouvelle fois une chasse aux œufs. Mais soucieux de prendre en compte les remarques de l’an dernier, Nintendo a décidé d’effectuer quelques modifications sur cet évènement notamment sur sa durée.

[Announcement]

Bunny Day is back this year on 4/4! Collect a variety of eggs and craft DIY Bunny Day themed items. You can also visit Nook’s Cranny from 3/28 to 4/4 to grab one item from the Bunny Day series each day. The newly added items are exclusive to Nook’s Cranny. pic.twitter.com/Sj2xlTHJxH

— Isabelle (@animalcrossing) March 16, 2021