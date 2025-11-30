À qui profitent les bonus des Amiibo de Metroid Prime 4: Beyond ?

L’une des plus grandes arlésiennes de Nintendo s’apprête à sortir, ce 4 décembre 2025, mettant ainsi fin à une attente de huit ans depuis son annonce lors de l’E3 2017. Metroid Prime 4: Beyond a en effet souffert d’une gestation compliquée, avec un reboot en cours de route pour retourner entre les mains expertes de Retro Studios, déjà à l’œuvre sur les trois précédents opus. Et comme toutes les sorties majeures de Nintendo, le titre bénéficie d’une série d’Amiibo, disponibles depuis le 6 novembre dernier. Mais que vont-ils apporter à l’expérience ?

Généralement, les Amiibo permettent simplement de débloquer divers cosmétiques et quelques bonus journaliers afin d’aider le joueur durant son aventure. Metroid Prime 4: Beyond ne fait pas exception à la règle. Proposée à une trentaine d’euros, Samus sur sa moto, la « Vi-O-La » débloquera de nouveaux coloris pour le bolide et améliorera la récupération de son boost. Dans le même esprit, la figurine de Samus, vendue à 20 euros, permettra de modifier la musique de fond pendant le déplacement à moto et confèrera une régénération de la vie et du bouclier de la guerrière.

Reste le dernier Amiibo de la série, lequel sortira en même temps que Metroid Prime 4: Beyond, représentant Sylux, l’antagoniste principal du jeu. Son bonus en jeu sera moins inintéressant que ceux des deux précédents puisqu’il permettra de débloquer les versions longues des différentes cinématiques du titre. Un bonus qui pourra toutefois se débloquer sans la statuette même s’il faudra pour cela terminer le jeu à 100 %.

Plan marketing en rodage ?

Aujourd’hui, les Amiibo sont bien intégrés dans l’écosystème de Nintendo avec, depuis leurs lancements en 2014, plus de 200 figurines sorties. Et si du côté des joueurs, l’intérêt, au-delà de la collection, reste limité, en les sortant plusieurs semaines avant le jeu auquel ils sont associés, Nintendo s’offre là une publicité à moindre frais pour leur jeu. Un mois avant que Metroid Prime 4: Beyond ne soit disponible sur les étals, déjà sa présence est importante. Quel meilleur moyen pour faire savoir au public la sortie imminente du titre, surtout à l’approche de Noël ?

Mieux encore pour Nintendo, chaque jeu disposant aujourd’hui de sa série de statuette, elles participent aussi à la rentabilité des projets du constructeurs. Durant la génération WiiU, ils étaient la seule lumière ou presque de Nintendo durant leur naufrage et ont permis, en quelque sorte, de sauver les meubles. Dorénavant, la donne a changé. Ils sont devenus un outil marketing puissant, certes apprécié seulement par une partie des joueurs, mais rappelant à tous dans les rayons l’existence des licences de Nintendo.

Alors, on a aussi le contre-exemple parfait, avec la compilation Super Mario Galaxy qui bénéficiera aussi d’Amiibo, mais seulement en avril prochain. Un décalage qui s’explique par la sortie du prochain film Mario dans les salles obscures. Mais on se demande aussi si le constructeur ne pourrait pas en profiter pour tester les réactions des sorties de ces goodies sur les ventes des jeux, avant et après leurs lancements Un décalage devrait de toute façon aussi faire les affaires de Nintendo, lui offrant l’occasion de remettre en avant sa compilation dans les magasins, et rappeler à tous d’aller voir la version animée du jeu. Pile, Nintendo gagne, face… il gagne aussi.