Dispatch caviardé, des rumeurs chez AMD, et Macron (?!) – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Entre un premier Nintendo Direct de l’année et un événement très commenté chez AMD, l’actu de la semaine a encore été riche. Mais hélas, toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. Nintendo censure la version Switch de Dispatch, AMD lance des rumeurs, et Emmanuel Macron raconte (encore) n’importe quoi sur le jeu vidéo !

Dispatch – Cachez ce sein…

Après un vrai succès (mérité !) sur PC et consoles de salon, Dispatch arrive sur Switch 2. Une sortie attendue tant la petite portable de Nintendo semblait le format idéal pour s’adonner à ce visual novel ayant séduit au-delà des aficionados du genre.

Hélas, la déception fut au moins à la hauteur de l’attente : après avoir « rhabillé » quelques personnages sur la jaquette, Nintendo a purement et simplement caviardé le jeu. C’est en fait l’option de « censure » disponible dans les menus du jeu qui est ici activée par défaut, mais surtout, sans possibilité de revenir en arrière.

Étonnant quand on voit certaines propositions de l’eshop qui n’hésitent pas à racoler avec des personnages féminins particulièrement dévêtus. Cela dit, il semblerait que la décision ne soit pas tout à fait du fait de Nintendo, mais nécessaire pour que le jeu passe les barrières de certains organismes de ratification. Conscient de la déception qu’a pu causer cette situation, l’éditeur a depuis déclaré chercher une solution…

AMD lance des rumeurs

C’est lors d’une intervention devant les investisseurs que Lisa Su, la PDG d’AMD a déclaré que tout semblait en ordre pour que les puces soient prêtes pour la sortie de la prochaine génération d’Xbox en 2027. Révélant du même coup la fenêtre de sortie des consoles qui n’avait alors jamais été évoquée par le constructeur.

Véritable gaffe ou fausse fuite contrôlée ? Difficile de croire que Microsoft n’était pas au courant… Durant la même intervention, Lisa Su a également laisser entendre que les Steam Machine devait arriver d’ici quelques semaines. Raté ! Sans que cela semble avoir de lien avec ces déclarations, Valve a annoncé que la crise de la RAM l’obligeait à repousser la date de sortie de la console, et à revoir sa politique tarifaire.

Rappelons qu’aucun prix n’a encore été officiellement annoncé par Valve. Les premiers bruits de couloirs laissaient à penser que le tarif pourrait tourner autour de 600 ou 700€, mais depuis, ces prévisions ont été revues à la hausse, et on lit régulièrement que la machine pourrait avoisiner les 1000€. Malgré ce report, la console est toujours prévue pour sortir ce premier trimestre 2026.

Emmanuel Macron et le jeu vidéo, Je t’aime moi non plus

Dans une longue interview accordée au média Brut, Emmanuel Macron s’en est à nouveau pris au jeu vidéo, annonçant qu’il voulait lancer des études sur l’impact de celui-ci sur la jeunesse.

Un nouvel épisode de cette série faite de clichés qui accuse le jeu vidéo de tous les maux du monde : échec scolaire, désocialisation, et même passage à l’acte violent. Le lien avec le drame ayant eu lieu dans le collège de Sanary-sur-Mer n’est pas clairement exprimé, mais le timing n’est probablement pas le fait du hasard.

De nombreux organes de presse, mais aussi des syndicats en lien avec la production de jeux vidéo se sont émus du message que passait le Président, et ce dernier est venu « clarifier » ses propos. Il n’est hélas pas revenu sur le cœur de ce qui faisait polémique : les études qu’il réclame existent depuis longtemps, et toutes s’accordent à dire que le problème est rarement le jeu vidéo, mais quasiment toujours d’autres facteurs comme la situation socio-économique ou l’environnement familial…

Dans le reste de l’actu de la semaine, on retrouve aussi le test d’Highguard ou la décision bizarre de Blizzard de renommer Overwatch 2 en simplement… Overwatch. Et La semaine prochaine s’annonce riche en sorties : Mewgenics le 10/02, Romeo is a Dead Man le 11, Yakuza 3 Dark Ties et Mario Tennis Fever le 12… On espère ainsi pouvoir rédiger quelques articles un peu plus enthousiasmants !