Highguard, Cairn et toujours plus d’IA – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

La semaine se termine indéniablement, il est temps de tisser son bref récapitulatif. L’occasion de rattraper les actualités les plus marquantes passées à la trappe. Et même si la tempête Ubisoft a moins fait la une que la semaine précédente, il y a beaucoup à dire, à commencer par le lancement difficile de Highguard. Dans un tout autre registre, Cairn a fait briller la France dans la sphère vidéoludique et l’IA continue (encore et toujours) de ronger notre jeu vidéo adoré, assombrissant de plus en plus son avenir.

Highguard, en garde !

Sorti ce lundi 26 janvier en grande pompe, le free-to-play Highguard a fait couler beaucoup d’encre. Déjà, il faut rappeler que le projet avait bénéficié d’une couverture exceptionnelle par le bien nommé Goeff Keighley durant les derniers Game Awards. Une incommensurable aide à la visibilité qui soulève quelques questions, et qui, au final, s’est retournée contre le jeu de par l’attente démesurée générée. Son lancement fut pour le moins tumultueux entre impossibilité de se connecter et vague de mécontements (avec son lot de violence injustifée) des premiers joueurs. À ce jour, sur Steam, le titre affiche une évaluation « moyenne » avec plus de 1 200 votes.

Nous avons naturellement posé les mains dessus (test complet à lire plus bas) pour en sortir assez dubitatif. Malgré de bonnes idées, l’expérience Highguard peine à convaincre et s’apparente à une coquille (à moitié) vide. Bien sûr, il faudra en juger sur la durée, au fur et mesure des mises à jour et autres ajouts de contenu. Mais une chose est sûre : Highguard a encore tout à prouver.

Cairn au sommet

Après Furi et Haven (qu’on ne peut que vous conseiller au passage), les talentueux Français de chez The Game Bakers publient leur troisième projet nommé Cairn. Dans ce jeu, il faudra grimper sur les plus hauts sommets, une ascension hors norme qui demandera beaucoup de sacrifices. En ressort une expérience des plus réussie, certes éprouvante mais on ne peut plus enrichissante. La montagne est belle et a beaucoup à nous apprendre.

Les premiers retours de Cairn sont élogieux, saluant la prise de risque du studio (gameplay vertical technique) et soulignant la formidable aventure humaine nichée derrière cette grimpée. Comme tout, les plus belles choses se terrent derrière les plus grands efforts. Jouez à Cairn, grimpez votre montagne.

Le State of the Game Industry dresse un sombre portrait de l’industrie JV

Si vous suivez un minimum l’actualité du jeu vidéo, vous n’êtes pas sans savoir que l’industrie vit actuellement des heures difficiles de par des vagues de licenciements toujours plus nombreuses et violentes (coucou Ubisoft). Décisions stratégiques douteuses, concurrence féroce et utilisation massive de l’IA (Intelligence Artificielle), les raison de cette triste réalité ne manquent pas. L’IA menace sérieusement les emplois au sein de l’industrie, surtout du côté des entreprises revendiquant publiquement une position « A.I. First » à l’instar du géant Krafton.

L’industrie du jeu vidéo est en train de muer comme jamais, ses acteurs se réorganisent, revoient leurs priorités. Un cycle se termine, un autre commence. Et il y aura naturellement des gagnants et des perdants. Bien sûr, il serait suicidaire de ne pas inclure l’IA dans les futures productions. Néanmoins, le vrai défi du jeu vidéo de demain sera une question d’équilibre, à celui qui utilisera intelligemment l’IA, maintenant l’humain dans tous les processus, sans jamais tomber dans l’abus. C’est ChatGPT qui nous l’a soufflé.