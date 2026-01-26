Highguard – Le jeu perdu d’avance ?

Si vous êtes familier avec les conférences de jeux vidéo, vous n’êtes pas sans savoir que chacune d’entre elles attend son fameux « one more thing ». Un dernier trailer censé mettre la salle en ébullition, perçu par certains comme la récompense pour avoir tenu jusqu’au bout de la présentation (parfois bien soporifique). Lors des Game Awards 2025, le désormais incontournable Geoff Keighley, fort de son quasi-monopole, a pourtant choisi de conclure la conférence avec une annonce qui aura laissé une partie du public pour le moins perplexe.

Proposé comme un jeu développé par les créateurs d’Apex Legends et de Titanfall, Highguard est un raid shooter PvP dans lequel les joueurs incarnent des Wardens, amenés à chevaucher, combattre et piller. À première vue, le titre semble apporter quelques idées intéressantes, et les équipes derrière le projet paraissent compétentes. Reste toutefois une réalité bien connue : il suffit parfois d’un seul vétéran issu d’un projet reconnu pour que cette formule soit utilisée à des fins marketing.

Silence Radio chez les Wardens

L’annonce de Highguard a très mal été accueillie. Parfois pour ce que le jeu semble proposer, un shooter PvP parmi tant d’autres dans le paysage actuel, mais surtout en raison de la manière dont il a été présenté. Les dernières annonces d’une conférence sont généralement synonymes de grosses surprises : une nouvelle licence ambitieuse, le retour d’un studio majeur ou la suite d’un jeu très attendu. Tout, sauf un jeu PvP que personne n’espérait réellement voir à ce moment précis.

Malgré lui, Highguard s’est ainsi retrouvé mal aimé par la communauté avant même d’avoir eu l’occasion de se défendre. Pour couronner le tout, après son annonce initiale, plus aucune communication n’a été assurée. Un silence sans doute destiné à calmer la tempête et à se faire discret. Avec le recul, le jeu aurait probablement essuyé des critiques, qu’il soit bon ou mauvais, tant les joueurs l’avaient déjà pris pour cible. Des rumeurs évoquant une possible annulation ont même circulé. Pourtant, à seulement quelques jours de sa sortie, le jeu refait surface : Highguard sort bien en cette fin de janvier et tout semble désormais prêt pour son lancement. Geoff Keighley en a d’ailleurs profité pour tacler ses détracteurs sur X :

Pour ne rien arranger, des rumeurs ont également circulé selon lesquelles Geoff Keighley aurait diffusé gratuitement le trailer de Highguard. Lorsque l’on connaît le coût particulièrement élevé d’une diffusion durant les Game Awards, tous les voyants semblaient alors au rouge pour aborder sereinement le jeu. Entre rumeurs persistantes et communication maladroite, Highguard devra désormais lutter pour se faire une place.

Qu’on aime ou non les shooters PvP importe peu. Internet peut se montrer rancunier, pour le meilleur comme pour le pire, et la vitesse à laquelle les rumeurs circulent suffit parfois à entacher une réputation avant même que le jeu n’ait pu être jugé. Le jeu est malgré tout disponible gratuitement sur PC via Steam. La suite dépendra désormais uniquement du temps et des joueurs.