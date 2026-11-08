Zelda: Ocarina of Time, The Elder Scrolls VI et Arkane Lyon – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Sommes-nous en train de vivre l’un des mois de novembre les plus importants de la jeune histoire du jeu vidéo ? Une période historique, marquée par les sorties de deux mastodontes : GTA VI et The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ce dernier est d’ailleurs disponible et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble faire l’unanimité auprès de la presse et des joueurs.

Mais l’industrie ne tourne pas qu’autour de ces deux géants et du côté de Xbox, on ne souhaite pas rester à la traîne sur le plan médiatique. Et quel meilleur jeu pour attirer l’attention que The Elder Scrolls VI. En agitant ce chiffon rouge ludique, le constructeur peut surtout faire oublier sa désastreuse politique éditoriale, dont Arkane Lyon fait notamment les frais, même si celui-ci pourrait finalement se trouver une porte de sortie heureuse.

Xbox voudrait bien qu’on parle aussi de lui

Asha Sharma semble avoir trouvé l’astuce. Quand Xbox a besoin d’occuper l’espace médiatique, que ce soit pour détourner l’attention de la grogne de ses équipes, comme lors de sa visite des studios Bethesda il y a quelques mois, ou simplement pour faire parler de lui sans effort, sa dirigeante évoque The Elder Scrolls VI. Il n’y a rien à en dire ou en montrer ? Ce n’est qu’un détail. Quelques effets de manche et une miette à grignoter suffisent à exciter les fans de la licence, qui méritent pourtant mieux que ça.

Cette fois, c’est le nom du jeu qui a été annoncé : The Elder Scrolls VI: Sentinel. J’espère que vous avez savouré cette annonce car vous n’aurez rien de plus. Alors, il est toujours possible d’extrapoler à partir de ce nom et de théoriser autour de la région qui nous sera proposée (Sentinel étant une ville bien connue dans l’univers de la licence), mais cela ressemble quand même à une tentative désespérée d’attirer l’attention sur soi. Et maintenant, quoi ? On attend la prochaine vague de licenciements du constructeur pour qu’il nous annonce que le jeu sera à la première personne ?

Des motifs d’espoir pour Arkane Lyon

Victime actuelle du « grand reset » de Xbox impulsé par Asha Sharma, Arkane Lyon (Deathloop, Dishonored) a reçu un ultimatum il y a quelques semaines. Soit le studio se trouve un repreneur d’ici au 13 novembre, soit il sera tout simplement fermé et ses 217 employés remerciés. Une décision difficile à comprendre, d’autant que Marvel’s Blade, en développement depuis plusieurs années, serait dans les dernières étapes de sa production.

Si jusqu’à présent la dirigeante de Xbox expliquait que les groupes qui s’étaient montrés intéressés n’avaient pas offert les garanties suffisantes pour une cession du studio, la situation pourrait bien encore évoluer, dans le bon sens, espérons-le. Ubisoft, ainsi que deux autres sociétés, seraient notamment sur les rangs pour acquérir le studio français. On croise les doigts pour les équipes d’Arkane Lyon alors que le délai accordé par Xbox arrive à échéance dans quelques jours.

28 ans plus tard

Comment ne pas évoquer cette semaine la sortie du mastodonte de Nintendo : The Legend of Zelda: Ocarina of Time ? Ce remake du titre le mieux noté de l’histoire, selon Metacritic, semble lui aussi faire l’unanimité. Ainsi, en attendant notre test, nous nous sommes amusés à lire ce qu’en écrivait la presse française et internationale.

On parle donc là d’un remake extrêmement fidèle, mettant surtout l’accent sur son travail de refonte visuelle impressionnant plutôt que sur le cœur de son expérience. Un jeu peut-être trop fidèle à l’original, sorti il y a près de trente ans, à une époque où le jeu vidéo en 3D restait encore à inventer, et où le médium était bien différent de ce qu’il est aujourd’hui. Est-ce pour autant une relique d’une époque révolue, tentant de subsister à travers le temps ? Notre réponse arrive très bientôt.