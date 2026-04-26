Assassin’s Creed Black Flag, Splatoon Raiders et Xbox – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Les beaux jours du mois de mai sont enfin là. Et il semblerait que l’actualité gaming ait aussi profité du soleil tant on n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ceci dit, du côté d’Xbox, on n’a guère le temps de se préoccuper des beaux jours tant la politique éditoriale du constructeur, sous la houlette de sa nouvelle présidente Asha Sharma, est en train de se modifier en profondeur. Aussi, en marge des péripéties du côté de la firme américaine, cette semaine était l’occasion de découvrir les prochaines banderilles vidéoludiques d’Ubisoft et Nintendo.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced enfin confirmé

C’était un secret de polichinelle depuis plusieurs mois maintenant. Afin de renflouer ses caisses et redorer son image, Ubisoft avait dans ses cartons le remake d’un des jeux les plus appréciés de son portfolio. Plus qu’un simple polish de l’original sorti en 2013, Assassin’s Creed Black Flag Resynced devrait proposer une expérience améliorée, avec de nombreux affinages tant sur la partie technique que dans son gameplay.

Il faudra attendre encore un peu néanmoins pour voir concrètement ce que nous proposera Ubisoft pour ce remake. Toujours est-il que, plus que jamais, l’éditeur français a besoin d’un succès tant critique que commercial pour se remettre sur de bons rails. Rendez-vous est donc désormais pris pour le 9 juillet prochain afin de voir si les choix effectués pour remettre à jour cet épisode très apprécié par les fans se révèleront payants.

Les Inkling jetteront à nouveau l’encre cet été

Comme à son habitude, Nintendo a publié sans crier gare une annonce sur une des prochaines sorties phare de son catalogue. Splatoon Raiders, le spin of de la saga née sur WiiU (une des rares réussite pour le Big N de l’époque), débarquera sur Switch 2 dès le 23 juillet prochain. Une sortie importante pour le constructeur nippon donc dont le catalogue peine encore à justifier l’achat de sa nouvelle console.

Pour cet opus, on nous proposera cette fois une aventure à vivre pour la première fois en solo, dans ces proportions du moins. On avait bien eu droit à quelques bribes d’histoires dans les opus principaux qui s’apparentaient d’ailleurs plus à un tutoriel qui ne disait pas son nom, mais cette fois, l’ambition semble toute autre. De l’exploration, des trésors à dénicher et des ennemis à combattre à coup de peinture, bref, tout ce qu’il faut pour permettre à la licence de s’offrir un nouveau public, moins réceptifs à son aspect multijoueur.

Xbox désavoue encore les choix de l’ère Phil Spencer

Décidément, chez Xbox, le ménage de printemps semble se faire à tous les étages, avec un dépoussiérage intensif de toutes les erreurs supposées dans la politique éditoriale du constructeur ces dernières années. En effet, depuis les départs de Phil Spencer et Sarah Bond, les nouveaux dirigeants Asha Sharma et Matt Booty s’emploient à méthodiquement revenir sur toutes les décisions ayant déplu aux joueurs et qui ont conduit le constructeur à être largué commercialement sur cette génération de machine.

Vous vous rappelez quand les prix du Game Pass ont quasiment doublé en octobre dernier ? On assiste cette fois à une sensible baisse des tarifs. Bon, ils restent toujours au-dessus du prix de l’époque, mais c’est une décision assez rare pour être soulignée.

Une décision qui s’accompagne aussi de l’absence, pour les prochains Call of Duty, du « day one » sur le Game Pass, signe que pour le géant américain, proposer ses jeux AAA maison dans son offre de service n’est pas si rentable que cela (même si pour le dernier Call of, les faibles résultats générés sont aussi la conséquence d’un épisode très décevant).

Derrière ces choix, on sent aussi une volonté de revenir sur la politique multi-plateforme mise en place il y a quelques temps avec l’arrivée des licences Xbox chez la concurrence. Il commence même à se murmurer qu’une offre « à la carte », ou chaque joueur ajoute ou supprime des services de son Game Pass pourrait voir le jour dans le futur. Ainsi, plus qu’une tentative de sauver les Xbox Series, il s’agirait plutôt là de préparer l’avenir, avec la Xbox Project Helix qui pourrait marquer le retour d’Xbox aux affaires.