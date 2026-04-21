Splatoon Raiders – Les Inkling de retour dès cet été !

Sans prévenir, Nintendo a publié une première bande-annonce de Splatoon Raiders, un nouveau jeu issu de la licence Splatoon. Un « shadow drop » assez inattendu, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un épisode classique, mais d’un spin-off orienté solo. Une direction qui tranche immédiatement avec l’ADN multijoueur de la série.

Ce nouvel opus nous emmène sur l’archipel de Spirhalite, un environnement largement tourné vers des zones marines et portuaires. Le joueur incarne un personnage personnalisable, dans une certaine mesure seulement : six coupes, une vingtaine de couleurs de cheveux et quatre types de sourcils. Une personnalisation présente mais encadrée.

Une formule revisitée, entre exploration et coopération

Splatoon Raiders semble miser sur une progression structurée autour de l’exploration. Une carte du monde se dévoile progressivement, avec différents trésors à récupérer et des récompenses à la clé. Ces ressources permettent d’améliorer son équipement, notamment via un atelier appelé le « Coin du Mécano ».

Le jeu introduit aussi des systèmes de reliques et de gadgets personnalisables, dont les composants influencent directement les statistiques. Cette logique de progression par le butin rapproche le jeu d’une structure de « raids » plutôt que d’un simple enchaînement de missions.

Autre élément notable : la présence d’alliés. Parmi eux, une raie nommée Raimi, qui pilote un robot d’exploration et de combat, accompagne le joueur. Les affrontements, eux, opposent le joueur à des Salomonoïdes de différentes tailles, terrestres comme volants, dans des combats qui semblent dynamiques et relativement chargés en ennemis.

Le jeu ne se limite pas à une expérience solo stricte. Il sera possible de jouer jusqu’à quatre en coopération, en local sans fil ou en ligne, pour explorer et combattre en équipe. Une composante qui reste secondaire dans la communication officielle, le titre étant clairement présenté comme une expérience « solo en priorité ».

Une identité Splatoon en question

Si Splatoon Raiders semble reprendre certains éléments visuels de la licence, il s’en éloigne aussi sur un point central : la peinture. Le principe de contrôle de territoire, au coeur des épisodes principaux, semble ici largement absent. Un choix qui interroge sur l’utilisation de la marque Splatoon pour ce projet, tant la boucle de gameplay paraît différente.

Visuellement, le jeu reste dans la continuité de la série, sans évolution majeure notable. Pour un titre attendu sur Nintendo Switch 2, le rendu peut même sembler en retrait par rapport aux attentes.

Reste une proposition qui mise davantage sur l’exploration et la progression que sur la compétition. Splatoon Raiders sortira le 23 juillet 2026, exclusivement sur Switch 2, et sera accompagné de trois amiibo (Pasquale, Raimi et Angie) qui composent le trio musical des Tridenfer, déjà connu des fans de Splatoon 3.

Le jeu est d’ailleurs déjà positionné comme l’un des rares titres majeurs du calendrier Switch 2 pour l’été 2026, ce qui lui donne un rôle important dans les premier mois de la console.