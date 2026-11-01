Ubisoft priorise l’avenir d’Assassin’s Creed plutôt que les remakes

Les amateurs de la licence à la lame secrète vont devoir prendre leur mal en patience. Alors que les rumeurs autour de possibles remakes d’anciens épisodes d’Assassin’s Creed sont légions depuis le succès critique et commercial de Black Flag Resynced, Ubisoft vient de clarifier ses intentions. Et si la série à l’habitude de nous faire revisiter le passé, elle se gardera à priori de le faire elle-même pour le moment, en préférant aller de l’avant.

Le passé peut attendre

Dans son bilan automnal consacré à l’avenir d’Assassin’s Creed, publié le 29 octobre sur son site officiel, Ubisoft a fait le point sur plusieurs projets de la franchise. L’éditeur français a notamment confirmé qu’aucun remake n’était actuellement en développement.

Une précision qui intervient après la sortie de Black Flag Resynced, première véritable expérience de remake pour la saga. Un projet particulièrement ambitieux, qui a demandé aux développeurs de reconstruire de nombreux systèmes tout en préservant l’identité d’un épisode auquel les joueurs restent profondément attachés.

En clair, moderniser un classique ne consiste pas simplement à lui offrir une nouvelle apparence. Et si on imaginait assez bien Ubisoft se tourner vers des épisodes comme Assassin’s Creed II, l’un des préférés de la communauté, pour son prochain remake, c’est un chantier autrement plus conséquent qui les attend du fait de l’âge du jeu.

Faire un remake n’est donc pas forcément la solution de la facilité, et l’éditeur souhaite concentrer ses efforts sur de la nouveauté.

« Aujourd’hui, nous souhaitons être transparents sur le fait qu’aucun remake de jeu Assassin’s Creed n’est actuellement en cours de développement. Nos équipes se concentrent déjà sur le prochain chapitre des jeux Assassin’s Creed, et notamment sur des projets dont vous n’avez pas encore entendu parler, dans de nouveaux environnements, avec des histoires inédites. »

Un nouvel épisode toujours aussi ténébreux

L’autre information importante de ce bilan automnal concernait naturellement Codename Hexe. Annoncé en 2022, ce nouvel épisode intrigue depuis sa première présentation par son orientation plus sombre et son atmosphère singulière qui composera avec la sorcellerie.

Jean Guesdon, responsable du contenu de la franchise, se veut encourageant sur ce projet sans pour autant dévoiler davantage de détails. Le développement avance régulièrement, même si le studio reconnaît qu’il reste encore du travail. Il faudra donc attendre 2027 pour découvrir la prochaine présentation majeure de Codename Hexe, qui ne sortira pas avant 2028 au plus tôt.

Ubisoft a également évoqué Codename Invictus, son projet multijoueur PvP. Après une première session de test privée auprès de plusieurs centaines de joueurs, le studio explique avoir pris en compte les retours de la communauté pour faire évoluer la direction du jeu et mieux retrouver les fondamentaux de la licence.

Valhalla, Black Flag, Netflix : les autres annonces à retenir

Cette mise à jour automnale réserve également quelques nouvelles aux joueurs des précédents épisodes. À commencer par Assassin’s Creed Valhalla, qui a franchi le cap des 40 millions de joueurs et accueillera, le 5 novembre, une Nouvelle Partie+. Ubisoft prévoit également plusieurs ajouts, dont de nouvelles récompenses et une tenue inspirée de Naoe, héroïne d’Assassin’s Creed Shadows.

De son côté, Black Flag Resynced a reçu sa dernière mise à jour majeure de contenu, avec notamment les modes Nouvelle Partie+ et Cauchemar, ainsi que de nouvelles options de personnalisation.

Enfin, 2027 marquera les vingt ans de la franchise. Ubisoft promet plusieurs événements pour célébrer cet anniversaire, tandis que la série Assassin’s Creed produite par Netflix approche de la fin de son tournage à Rome. La compositrice Hannah Peel a par ailleurs été annoncée pour signer sa bande originale.

L’animus n’est pas débranché pour autant

Pour les 20 ans de la licence, Assassin’s Creed ne fera donc pas dans la nostalgie. Si les retours dans le passé restent envisageables, l’éditeur semble désormais vouloir concentrer ses efforts sur les nouvelles expériences. Reste à savoir si Hexe sera capable de porter cette ambition et de proposer un véritable vent de fraîcheur à une franchise qui a pu parfois s’essoufler au cours de ses nombreux épisodes.

Mais pour tous les nostalgiques qui rêvaient de voir revenir Ezio ou Altaïr, Ubisoft adresse quelques mots rassurants :

« N’allez pas croire que nous fermons la porte. Comme nombre d’entre vous, nous adorons l’idée de revisiter des classiques et nous continuerons à explorer la possibilité de redonner vie à d’anciens titres. La porte reste ouverte. Après tout… Rien n’est vrai, tout est permis. »

Reste maintenant à voir si cette nouvelle feuille de route portera ses fruits. Assassin’s Creed aura forcément un rôle majeur à jouer dans une période où Ubisoft cherche à retrouver un nouveau souffle et à renouer avec les attentes de sa communauté. Après vingt ans d’existence, la saga reste l’un de ses plus précieux atouts. Encore faut-il parvenir à lui donner un avenir aussi radieux que son passé.