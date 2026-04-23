Absurdaverse – Dan Houser dévoile son casting 100% stand-up

Dan Houser sort enfin du bois. Le co-créateur de GTA et de Red Dead Redemption vient de révéler les premiers comédiens de doublage de son projet transmédia Absurdaverse, porté par sa société Absurd Ventures. Au menu : un jeu AAA narratif en monde ouvert, une série animée en parallèle, et une armée d’humoristes prête à tout faire exploser.

Un casting taillé pour la satire pure et dure

Dan Houser a abattu ses premières cartes. Rachel Dratch (30 Rock, Saturday Night Live), Dan Soder (Billions), Ari Matti, Annie Lederman, Yamaneika Saunders, Steph Tolev : six noms, zéro acteur classique. Tous viennent du stand-up américain, la plupart écument les clubs de comédie de New York et de Los Angeles depuis dix ou vingt ans.

Le studio voit grand. Absurd Ventures annonce un casting réparti entre le jeu et la série animée, et promet que d’autres noms tomberont dans les mois à venir. Ce choix du stand-up n’a rien d’anecdotique. C’est même toute la philosophie du projet. Dans GTA, les radios telles que Weazel Princess Robot Bubblegum, Kung Fu Rainbow Laser Force ou Republican Space Rangers étaient déjà écrites comme des sketches. Sauf que cette fois, les humoristes ne sont plus relégués aux radios de fond mais en deviennent les personnages principaux.

Les descriptions confirmées annoncent la couleur. Dan Soder incarne un DRH qui traite son poste comme une résidence de DJ. Rachel Dratch prête sa voix à une podcasteuse souverainiste, fumeuse à la chaîne. Quant à Samantha Alton, elle incarnera une combattante de MMA incontrôlable.

Rendez-vous le 7 mai, et pour le jeu ce sera plus long

Le jeu attendra. Pas de date ni de plateforme pour l’instant. Le studio communique au compte-gouttes et compte bien continuer. En revanche, un premier avant-goût arrive vite : le 7 mai, le studio projettera les premiers courts métrages animés dans le cadre du festival Netflix Is A Joke au Hollywood Improv de Los Angeles. La soirée, baptisée « ABSURDAVERSE Presents… », accueillera Patton Oswalt en stand-up et plusieurs membres du casting. Dans le communiqué, Lazlow Jones a tenu à planter le décor :

« Depuis nos débuts ensemble, Dan et moi avons abordé la narration en mettant l’accent sur la comédie, la satire et la création d’univers médiatiques immersifs, que ce soit par le biais de radios virtuelles, de séries télévisées d’animation, de clubs de comédie à visiter, et bien plus encore. Nous avons toujours adoré créer ces séries animées, en commençant par GTA 4 et en développant ce concept à travers tous les jeux qui ont suivi. Absurdaverse, C’est notre évolution de cette tradition, un partenariat avec des humoristes pour donner vie à ces personnages ridicules à travers des histoires qui feront le lien entre l’animation et les jeux en monde ouvert. »

En parallèle, Absurd Ventures continue ses autres chantiers narratifs : A Better Paradise, sorti en octobre 2025 en roman et en fiction audio, et American Caper, la série en bande dessinée. Trois univers différents pour un seul studio qui tire à vue sur tout ce qu’il peut. Reste la vraie question, celle qui plane depuis 2020. Loin de la machine Rockstar et de ses budgets pharaoniques, Houser retrouvera-t-il le punch qui a fait la légende de ses jeux ?