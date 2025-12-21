De nouveaux challenges sur Absolum dès 2026

Après les excellents Streets of Rage 4 et TMNT: Shredder’s Revenge, Dotemu nous a propose Absolum, un Rogue’em Up (mix entre un Rogue-lite et un beat’em up) ayant pour ambition de faire franchir un cap à l’éditeur et au studio en charge du développement, Guard Crush Games. Un pari audacieux tant il est difficile aujourd’hui de lancer une nouvelle licence vidéoludique, a fortiori pour les projet de plus petite envergue. Un pari qui s’est pourtant révélé payant avec, notamment, plus de 200 000 ventes réalisées lors de sa semaine de lancement, début octobre dernier, et une nomination dans la catégorie du meilleur jeu indépendant lors des prestigieux Game Awards.

Une base solide de joueurs donc qui a incité Dotemu et ses partenaires Guard Crush Games et Supamonks à étendre la licence vers l’animation. Un projet encore lointain, certes, mais qui démontre la confiance des différents acteurs envers la licence. Mais en attendant que la série voit le jour, les joueurs espèrent du contenu supplémentaire, le nerf de la guerre dans les Rogue-lite, afin de continuer de renouveler l’expérience. Voila qui tombe bien puisqu’une mise à jour massive d’Absolum, The Threads of Fate est prévue pour être disponible en début d’année 2026 et devrait contenter durant un temps du moins l’insatiable appétit des fans du jeu.

Mise à jour absolument massive

Évidemment, cette mise à jour embarquera un paquet de correctifs et affinera l’équilibre global de l’aventure tout en fluidifiant la progression du joueur. Mais plus qu’un simple patch, cette version 1.1 d’Absolum vise à enrichir l’univers du jeu en développant par exemple les arcs narratifs contés au fil de la progression. Il faut dire que certains passages, parfois lacunaires, méritent certains éclaircissement, surtout avec en ligne de mire la série animée à venir.

Mais, outre les améliorations générales de l’expérience, ce sont les épreuves mystiques qui représentent d’un des principaux ajouts de cette mise à jour, lesquelles offriront à ceux ayant vaincu le boss final du jeu des défis supplémentaires à relever. Concrètement, il s’agira de contraintes supplémentaires à activer lors de ses prochaines runs (ennemis plus puissants, moins de récompenses, etc.), de quoi pimenter un peu plus ses parties. Aussi, s’ajouteront à l’équation des défis créés par la communauté, histoire d’augmenter encore le taux de létalité du titre.

Toujours pour les joueurs en quête de challenge, de nouvelles zones seront également accessibles. Du moins, plus que de nouvelles zones, il s’agira de variations plus ardues de régions existantes. En effet, de nouveaux portails s’activeront aléatoirement dans le monde de Talamh, symbolisant des zones corrompues dans lesquelles les ennemis seront bien plus redoutables, mais aussi généreux en récompenses. À noter également l’ajout de montures d’élite , forcément plus résistantes et rapides que les montures classiques ainsi que de nouvelles skins et emotes afin de personnaliser ses protagonistes lors des feux de camp.

Vous l’aurez compris, Absolum se dote d’une mise à jour importante, principalement à destination des joueurs ayant déjà roulés leurs bosses des heures durant en Talamh. Cela suffira-t-il à redonner envie à ceux ayant déjà retourné le contenu du jeu d’y retourner; « juste » pour du challenge supplémentaire ? On imagine que version 2.0 finira par voir le jour, avec cette fois des ajouts moins ciblés sur le end game, avec, on espère, de « vraies » nouvelles zones et créatures à combattre. Reste qu’Absolum est un excellent titre qui va continuer de s’améliorer durant 2026, pour notre plus grand plaisir.