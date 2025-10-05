Absolum – Dotemu prépare l’avenir de sa prometteuse licence

Au milieu des sorties de ce dernier trimestre, et complètement éclipsé médiatiquement par les Hollow Knight Silksong, Hades 2, Silent Hill f et autres Ghost of Yotei, une autre future pépite (du moins, on le pressent) s’apprête à sortir. Développé par Dotemu et Guard Crush, déjà à l’œuvre sur l’excellent Streets of Rage 4, et en partenariat avec Supamonks pour l’animation, Absolum se présente comme un mix entre beat’em up et Rogue-lite (un Rogue’em up comme les développeurs l’appellent). Il y a quelques mois, une version démo avait d’ailleurs été proposée et avait convaincu les joueurs qui s’y étaient essayés.

Autant dire que nous attendons avec impatience la sortie du titre, calée pour le 9 octobre sur PS4, PS5, Switch et Steam. Mais, et avant même sa sortie, on nous cachait une surprise plutôt inattendue, mais qui se répand de plus en plus dans l’industrie. En effet, les trois studios suscités ont confirmé qu’une série d’animation, issue de l’univers d’Absolum, est en préparation, l’idée étant de développer le lore du jeu et, en cas de succès, de pouvoir proposer de quoi satisfaire les fans de cette nouvelle licence.

Du jeu vidéo à l’animation

Ce qui reste toutefois inhabituel avec cette démarche, c’est qu’elle tourne cette fois autour d’un univers totalement inédit. Généralement, le jeu vidéo franchi le cap de l’animation (voire du cinéma) lorsque la licence est déjà bien établie et qu’une fanbase consistante pourra être fédérée autour du projet (Resident Evil, Calstlevania, Death Stranding, Cyberpunk 2077…). Comment vendre au public un univers qu’il ne connait ni d’Ève ni d’Adam ?

Si l’on parle aujourd’hui du règne tyrannique du Roi Soleil Azra, d’un cataclysme magique ayant ravagé Talamh et de rebelles aux pouvoirs prohibés, il y a peu de chance que cela parle à qui que ce soit. C’est pourtant le fondement de l’univers d’Absolum qui sera dépeint dans la série.

Alors techniquement, nous ne sommes pas très inquiets. Quand on voit les animations proposées par les équipes de Supamonks sur Absolum, on est même optimiste quant au travail qu’elles pourront réaliser sur la série. le jeu semble nous proposer une direction artistique et une patine visuelle somptueuse et pleine de charme et si le potentiel entrevu lors de la démo et des différents trailer se confirme, ce pari risqué pourrait s’avérer payant. Cyrille Imbert, PDG de Dotemu, explique d’ailleurs :

« Absolum a bénéficié d’un soin particulier à chaque étape de sa création. Le lore, l’art et le développement narratif effectués sur le titre nous assurent une capacité à transformer le jeu en une incroyable série »

Le projet en est toutefois encore à ses balbutiements. Aucune image ni même fenêtre de sortie n’a été évoquée, ce qui nous amène à nous demander s’il n’était pas un peu trop tôt pour une telle annonce. On pourrait même presque croire qu’il s’agit d’une tentative un peu désespérée pour faire parler de leur titre à quelques jours de la sortie. Mais si cela peut le faire sortir de son anonymat, ce n’est peut-être pas si mal.