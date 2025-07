Online Safety Act – Le Royaume-Uni impose un contrôle d’identité pour démarrer sa Xbox

Depuis le 29 juillet 2025, les utilisateurs Xbox du Royaume-Uni ont vu une notification apparaître au lancement de leur console. Cette dernière leur demande de vérifier leur âge avant de pouvoir avoir accès à leur compte Microsoft. Cette nouveauté, pour le moins surprenante, s’inscrit dans la continuité de l’adoption d’une loi d’octobre 2023 nommée Online Safety Act, souhaitant faire d’internet un endroit plus sûr pour les plus jeunes. Comment Xbox va-t-il faire pour procéder à cette vérification ? L’adoption du Online Safety Act sera-t-il un nouveau moyen pour Microsoft de stocker globalement des données utilisateurs ?

Tout d’abord, notons que la notification n’entraîne pas d’action obligatoire pour l’instant. Les utilisateurs Xbox peuvent tout à fait passer outre cette demande, pour un temps seulement. En effet, la vérification d’âge sera obligatoire dès 2026. La non-vérification entraînera alors un accès limité à certaines fonctionnalités de la console. Le papier publié par Microsoft annonce que les principales fonctionnalités impactées seront le chat vocal, les messages textes et les envois d’invitation en multijoueur (s’il ne s’agit pas de l’un de vos amis). Tout cela sera peu à peu coupé pour ceux n’ayant pas renseigné leur âge, Microsoft demande donc aux utilisateurs d’agir au plus vite pour que leur expérience de jeu ne soit pas modifiée.

En jeu, l’expérience multijoueur pourra être laborieuse en ce début d’application du Online Safety Act. En effet, les différents utilisateurs ayant signé cette reconnaissance d’âge et d’identité ne pourront pas communiquer avec leurs collègues éphémères n’ayant pas effectué la vérification. Mais ce problème ne sera que de courte durée, jusqu’à début 2026.

De ce fait, toute personne n’ayant pas 18 ans se verra refusée l’accès aux fonctionnalités sociales. Pour effectuer ces vérification, Xbox a conclu un partenariat avec la plateforme Yoti. Cette dernière est spécialisée dans la vérification d’identité sur internet, elle est notamment déjà affiliée à des géants tels qu’Instagram ou Epic Games. Réputée comme sûre, la plateforme est une des plus fiables et inviolables disponibles sur le marché. Exit les fameux « Oui je suis majeur », Yoti demande une confirmation de l’âge par scan de la carte d’identité, par téléphone ou avec l’empreinte de la carte bancaire.

Ces différents procédés posent deux problèmes majeurs : l’esbrouffe pratiquée par certaines utilisateurs et la collecte massive de données. Tout d’abord, une vérification par carte bancaire ou téléphone peut très bien être faite par un jeune utilisateur ayant subtilisé quelques secondes le matériel de l’un de ses parents. L’imagination des enfants n’a pas de limite pour une partie de Warzone ou de Fortnite entre amis.

Second problème : bien que Microsoft et Xbox garantissent que les données envoyées à Yoti ne soient pas conservées, les utilisateurs émettent de solides doutes quant à cette affirmation. Beaucoup de joueurs se sont exprimés sur X, critiquant alors cette manière détournée de collecter les données personnelles de la part de Microsoft. L’Online Safety Act va-t-il donner des idées à d’autres pays ? On rappelle que la France en prend déjà le chemin avec l’exigence, depuis la loi du 11 janvier 2025, de prouver sa majorité pour accéder aux sites proposant des contenus pornographiques.