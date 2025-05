WRC – La licence déjà de retour chez Nacon

Les fans de rallye vont encore devoir prendre leur mal en patience. Alors que le dernier jeu vidéo sous licence officielle WRC date de 2023, il faudra vraisemblablement attendre 2027 pour retrouver le plaisir d’affronter les meilleurs pilotes sur terre. Après quatre années d’engagement, le championnat du monde des rallyes et Electronic Arts ont décidé de rompre leur partenariat, qui, il faut le dire, était loin d’avoir produit les résultats escomptés.

Dans la foulée, la WRC a tout de suite repris contact avec son ancien partenaire, Nacon. Et le courant est très vite repassé. L’entreprise française vient en effet d’annoncer la reprise de leur collaboration, pour un contrat qui courra de 2027 à 2032, soit six saisons complètes. C’est le studio Kylotoon, déjà à l’oeuvre sur sept opus de la saga WRC, qui reprendra son travail, après une parenthèse mitigée avec l’ambitieux Test Drive Unlimited Solar Crown.

Un petit tour et puis s’en va

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la relation entre EA et le championnat du monde des rallyes n’aura pas été fructueuse. En quatre ans, seul un petit jeu développé par Codemasters, EA Sports WRC aura vu le jour, en 2023. Le géant américain et son studio dédié Codemasters avaient fait de la Formule 1 leur priorité, et le rallye n’a jamais réussi à trouver sa place dans ses projets annuels.

Finalement, le retour sous drapeau français sonne presque comme une évidence pour la licence WRC. Les pilotes français ont dominé la discipline sans partage entre 2004 et 2021 grâce à Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et leurs copilotes, faisant de l’Hexagone une des plus grandes communautés de fans au monde.

Mais attention, car malgré tout, Electronics Arts Sports est depuis plus de trente ans la référence en ce qui concerne les jeux vidéos de sport. Et ce n’est sans doute pas sans raison que la firme américaine a décidé de ne pas capitaliser sur le WRC, préférant aujourd’hui une rupture de contrat à l’amiable.

Eviter la sortie de route

Depuis quelques années, force est de constater que le rallye devient de plus en plus niche et a reperdu en popularité après une quinzaine d’années marquée par une forte démocratisation. Bien évidemment, il reste une vraie communauté de fans, et surtout de très bons jeux à faire, comme l’ont été de nombreux jeux estampillés WRC par le passé. Mais dans une époque où la plupart des studios doivent se serrer la ceinture et choisir leurs projets avec parcimonie, il n’est pas certain que le WRC soit parmi les plus rentables.

Seul l’avenir nous dira si la nouvelle collaboration entre Nacon et la WRC sera fructueuse. Mais une chose est certaine, le premier jeu ne sortant pas avant 2027, le studio Kylotoon a largement le temps de préparer son planning de développement et de promotions. La bonne nouvelle, c’est que le savoir faire est là, et bien là. Le dernier jeu en date, WRC Generations avait été très bien accueilli par la critique en 2022.