EA Sports WRC – Une nouvelle licence dans les paddocks

Nous entamons le mois de septembre, et la majorité des sports professionnels sont maintenant de retour. Après une trêve bien méritée, il est temps de reprendre le chemin des terrains, des parquets ou des patinoires. Et pour Electronic Arts, c’est l’une des périodes les plus importantes de l’année qui commence. Qui n’a jamais entendu le célèbre « EA Sports, it’s in the game » , l’un des slogans les plus célèbres du jeu vidéo ? Depuis de nombreuses années, l’entreprise s’est fabriqué un véritable empire autour des simulations sportives, et ne compte pas s’arrêter là.

EA Sports PGA Tour et Madden NFL 24 sont déjà disponibles, et seront bientôt rejoints par le très attendu EA Sports FC, puis NHL 24. Mais dans la famille Electronic Arts, un petit nouveau s’apprête à faire son apparition. EA Sports WRC, la nouvelle simulation de rallye automobile sera présentée le 5 septembre, pour une sortie prévue en novembre. Selon certaines rumeurs, les premiers bolides pourraient s’élancer le 3 novembre, mais un peu de patience pour l’officialisation.

C’est l’historique studio Codemasters qui s’est chargé du développement du titre. Les britanniques ont acquis les droits de la WRC en 2020, avec l’obligation contractuelle de proposer un jeu par an entre 2023 et 2028. Mais entre temps, de l’eau a coulé sous les ponts, et c’est sous le giron d’Electronic Arts, qui a racheté Codemasters en 2021, que sera proposé le premier jeu de cette nouvelle série.

Peu de doutes à avoir quant à la qualité de ce EA Sports WRC. Peu d’autres studios peuvent se targuer d’avoir l’expérience de Codemasters en terme de simulations automobiles. Nous parlons quand même des hommes et femmes derrière les sagas Colin McRae, Dirt, Grid, et de nombreux titres de la franchise F1 officielle.

C’est donc avec impatience que nous attendons les premières images du jeu, qui pourrait être visuellement bluffant, n’étant développé que sur les machines de la génération actuelle. EA Sports WRC pourrait même redonner quelques lettres de noblesse vidéoludiques à une discipline en perte de vitesse depuis quelques années du point de vue du grand public. Et ce alors que les français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier comptent à eux deux dix-sept titres sur les vingt dernières années. C’est sans doute ce qui a créé une certaine lassitude pour les fans. On ne peut pas tout avoir.

Nous suivrons donc avec attention la présentation, en croisant les doigts pour un superbe jeu, et en souhaitant une chose pour les éditions futures : qu’Electronic Arts ne se repose pas sur les lauriers du monopole pour proposer un jeu précipité, comme ça a déjà pu être le cas pour de nombreuses autres simulations sportives. À leur décharge, tenir le rythme d’un jeu par an n’est pas simple, et n’est que rarement gage de nouveautés ou de révolutions. Mais le WRC mérite un grand jeu, et espérons qu’EA rendra hommage aux fans de la discipline.

Rendez-vous mardi sur la chaine youtube officielle du jeu pour l’officialisation. EA Sports WRC sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Deux éditions, standard et Champions seront proposées, avec des bonus et un early-access accompagnant la version Champions.