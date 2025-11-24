Will: Follow The Light – Une traversée nordique bouleversante

Will, gardien de phare de profession, exerce son métier dans les vastes vallées silencieuses et enneigées du Nord. Cette routine solitaire sera brisée par un appel inattendu et bouleversant. Sans attendre, il se lance dans une traversée des fjords nordiques pour retrouver son fils, porté disparu. Will: Follow The Light nous fait vivre la quête personnelle d’un père cherchant des réponses, empli de peur et d’espoir.

Le studio ne propose pas seulement un walking sim d’aventure mais, un véritable voyage introspectif aux joueur.euses. En poursuivant son expédition aux quatre coins de la région, Will fouillera son passé à la recherche de réponses en résolvant des énigmes ou en explorant des lieux reculés. Au cours du voyage, par touches subtiles, il livre ses souvenirs, ses doutes, ses regrets. Visuellement, TomorrowHead Studios s’appuie sur les capacités de l’Unreal Engine 5 pour offrir des panoramas qu’il promet époustouflants.

Le studio a pour objectif de faire de l’environnement une entité vivante et force de création émotionnelle, afin de créer l’atmosphère mélancolique qui nous accompagnera lors de notre périple. Avec ses vastes étendues d’eau, ses paysages glacés, ses falaises sculptées par la mer et ses aurores boréales, les latitudes nordiques promettent de devenir magiques et on l’imagine, reflèteront l’effervescence intérieure d’un père troublé par l’absence de son enfant. La nature sera parfois hostile, parfois bienveillante mais sera indubitablement impressionnante si la promesse est tenue.

En plus de sa poésie graphique, Will: Follow The Light exploite des mécaniques d’exploration variées. À bord de son voilier, Will ajuste ses voiles, surveille ses instruments de navigation et sillonne la mer en s’évertuant à ne pas perdre le cap. Le studio souhaite traduire à l’écran la dure réalité d’une épopée maritime, celle de la difficulté des gestes techniques sur un bateau perdu en pleine tempête. Un réel enjeu dans la simulation des manoeuvres nautiques peut apporter cette note de justesse nécessaire à l’originalité du gameplay. Lorsque la voie maritime s’achève et que la terre est en vue, nous aurons la joie de rencontrer de beaux toutous qui nous guiderons à traîneau jusqu’à notre destination.

Là aussi, une pointe de technique est exigée : traverser les vallées escarpées en évitant tout obstacle naturel, maintenir la vitesse de son traîneau et gérer son attelage de joyeux lurons. Le studio revendique cette envie d’intégrer des mécaniques concrètes, tangibles, proche de la réalité de ces pratiques tout en les rendant accessibles à tous.tes. Une authentique aventure construite en consultation avec de véritables voyageur.euses du monde entier.

Will: Follow The Light veut être la combination parfaite entre exploration méthodique, narration intime et immersion dans des paysages sauvages du Nord, le tout abordé avec une sensibilité calculée. Son mélange de navigation sur des eaux capricieuses, d’excursion dans des terres presque désertées par l’Homme ainsi que ses puzzles environnementaux peut rendre le projet de TomorrowHead Studios singulier dans le paysage vidéoludique.

Si vous êtes en quête d’un voyage dépaysant, touchant et contemplatif, le jeu Will: Follow The Light mérite une place dans votre wishlist. Sans date de sortie exacte, Will: Follow The Light doit sortir en 2025 sur toutes les plateformes et consoles actuelles.