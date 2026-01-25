tt

Warframe – De grosses annonces pour le début d’année

Warframe Devstream 192

antbrd

25 ans et presque autant de temps à arpenter des univers entièrement faits de pixels. Cinéaste de formation qui aime penser le jeu aussi à travers ses liens avec le 7ème art. Resident Evil 4 au CE2, ça laisse des séquelles.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Warframe


    • Développeur :

      Digital Extremes

    • Genre : Shooter
    • Date de sortie : 25/03/2013
    PS5PCSwitch 2SwitchXbox Series...

Test MIO: Memories In Orbit – Une mise en orbite immédiate

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !