Gamescom 2026 : ils étaient venus montrer leurs jeux, ils repartent sans leurs PC

La Gamescom 2026 ne restera pas uniquement dans les mémoires pour ses annonces et ses démonstrations. En effet, si pour les studios indépendants, il s’agit d’un des rares endroits où mettre son jeu sous les projecteurs, pour plusieurs participants présents à Cologne cette année, la vitrine a pris une tournure bien différente. Des équipements ont disparu pendant la nuit, laissant certaines équipes avec un problème autrement plus urgent que de convaincre les visiteurs de s’essayer à leurs titres.

Une nuit qui fait tout dérailler

Le témoignage de Ryan Laley a rapidement attiré l’attention sur une série de vols qui auraient touché plusieurs exposants. Le développeur indépendant, venu présenter Mimic, a découvert vendredi matin que son matériel avait disparu de son espace situé dans le hall professionnel. Ses ordinateurs, dont celui utilisé pour faire fonctionner son jeu, avaient été dérobés pendant la nuit. Sur les réseaux sociaux, Laley expliquait alors que sa Gamescom était « terminée plus tôt que prévu », estimant que l’événement était désormais largement compromis et ne pouvant pas remplacer plusieurs machines en urgence, celles-ci représentant une dépense particulièrement lourde.

Le développeur affirme par la suite avoir appris qu’il n’était pas le seul exposant touché. Interrogé par Kotaku, il estime qu’au moins sept ou huit ordinateurs portables auraient disparu dans l’incident. Laley explique également avoir été surpris que de tels faits puissent se produire dans l’aile des professionnels, où les exposants s’attendaient à bénéficier d’une surveillance permanente. Selon son témoignage, les organisateurs leur avaient indiqué que la zone disposait d’une sécurité 24 heures sur 24 et que le matériel ne pouvait pas être sorti sans autorisation.

Le cas de iam8bit permet également de mesurer l’ampleur des conséquences pour les exposants. L’éditeur a signalé la disparition de deux ordinateurs portables utilisés pour présenter Petal Runner et Escape Academy 2: Back 2 School, avec des versions de démonstration des deux jeux qui pourraient être partiellement récupérées et diffusées illégalement.

Tessera Studios, développeur de The Zibbo Show, a lui aussi été victime d’un vol dans l’Indie Area, avec deux ordinateurs portables et un Steam Deck disparus. Dans les deux cas, les machines contenaient des outils et des contenus directement liés aux jeux présentés à Cologne, transformant un simple vol de matériel en un problème bien plus sérieux pour les équipes concernées.

Pour les indépendants, les conséquences sont forcément disproportionnées. Un grand éditeur peut aisément remplacer quelques machines sans remettre en cause sa présence sur un événement. Pour un développeur solitaire ou des petites structures en revanche, cela peut signifier plusieurs milliers d’euros de dépenses imprévues, des données potentiellement compromises et surtout, une présence en convention impossible à assumer. Ryan Laley résumait lui-même son état d’esprit en expliquant que la situation était un « véritable crève-cœur ».

La sécurité de la Gamescom remise en question

C’est naturellement la question de la sécurité qui se retrouve désormais au centre des discussions. La Gamescom a confirmé avoir connaissance des différents incidents et affirme que les faits ont été signalés aux autorités. L’organisation assure prendre la situation au sérieux, tout en précisant que les enquêtes suivent leur cours. Elle rappelle également que des agents en uniforme assurent la surveillance générale du site et que les exposants peuvent recourir à une sécurité individuelle pour leur stand.

La réponse est, certes, entendable, mais ne suffit pas a dissiper les interrogations. L’événement accueille des centaines de milliers de personnes et il serait évidemment impossible de garantir un risque zéro. Pourtant, les vols rapportés concernent plusieurs exposants et espaces du salon. De plus, le fait que du matériel professionnel ait pu disparaître pendant la nuit pose une question légitime sur les dispositifs mis en place pour protéger les équipements en dehors des heures d’ouverture.

Si cela ne signifie pas pour autant que la Gamescom soit entièrement responsable ou que les agents présents aient nécessairement failli à leur mission, pour les petits studios touchés, la question n’est pas là. Pour eux, la distinction entre responsabilité juridique et sentiment de sécurité est forcément secondaire. Le véritable problème est qu’ils avaient apporté leurs outils de travail et le fruit de leur labeur en pensant qu’ils seraient protégés. Ils étaient venus montrer ce qu’ils avaient construit, mais ils ont finalement dû passer leur salon a reconstruire ce qui leur a été dérobé.

Coût et solidarité

De fait, au-delà du prix du matériel, cette histoire rappelle une réalité souvent oubliée par le public : pour un développeur indépendant, participer à la Gamescom représente déjà un investissement considérable avant même d’avoir vendu son jeu. Transport, hébergement, emplacement, équipements et temps consacré au salon constituent des dépenses plus qu’importantes pour une petite équipe. L’objectif est ensuite de transformer ces quelques jours en visibilité, en contacts avec des éditeurs, en rendez-vous avec la presse ou simplement en rencontre avec les joueurs.

Lorsque l’ordinateur qui fait tourner la démonstration disparaît, c’est toute cette équation qui s’effondre. Ryan Laley a finalement décidé de rester sur place malgré le vol, notamment pour continuer de rencontrer d’autres professionnels et profiter de l’événement autant que possible. Mais sa démonstration et son organisation ont évidemment été profondément perturbées. L’affaire a heureusement provoqué un mouvement de solidarité dans l’industrie. Ainsi, plusieurs membres de la communauté ont proposé leur aide aux exposants touchés, tandis que le compte X officiel de Cyberpunk 2077 a notamment proposé à Laley de lui fournir du matériel de remplacement.

Cependant, cette générosité ne doit toutefois pas faire oublier le problème initial. Un indépendant ne devrait pas avoir besoin de compter sur la générosité de ses confrères pour pouvoir présenter son jeu après un vol survenu dans le cadre d’un événement aussi grand que la Gamescom. En effet, les machines peuvent être remplacées. Les fichiers peuvent parfois être récupérés. Mais les rendez-vous manqués, les opportunités perdues et les journées de salon gâchées ne se retrouvent pas aussi facilement.

La Gamescom reste évidemment l’un des rendez-vous les plus importants de l’industrie et rien ne permet aujourd’hui de parler d’une défaillance généralisée de sa sécurité. Les circonstances précises des vols devront être établies par les autorités. Mais pour plusieurs petits studios, cette édition 2026 gardera un goût amer. Ainsi, quand tous sont venus tenter leur chance, certains seulement sont repartis avec leur matériel.