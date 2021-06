Turtle Beach se prépare à vous faire décoller avec son Velocity One Flight

En 2005, Turtle Beach s’est illustré comme pionnier du son dans le monde du jeu vidéo en créant le tout premier casque gaming pour console : le X51. Depuis, la société n’a de cesse de proposer des produits de qualité aux joueurs du monde entier. Spécialisé dans les casques, elle propose cependant d’autres accessoires comme la manette Recon Controller qui associe qualité audio et qualité des commandes par exemple. Aujourd’hui, juste après l’annonce de la sortie de Flight Simulator, Turtle Beach nous présente leur tout nouveau joujou, et pas des moindre : le Velocity One Flight.

“En collaborant avec des ingénieurs et pilotes aéronautiques de renommée mondiale, Turtle Beach entre dans la catégorie des simulateurs de vol avec la sortie de Flight Simulator pour Xbox.”

Force est de constater que Thrustmaster ou Logitech (pour ne citer qu’eux) vont devoir faire face à un autre concurrent. Et à première vue, ce que propose Turtle Beach semble très compétitif. On vous présente un peu la bête.

Le Velocity One Flight est un dispositif qui se veut immersif pour la simulation de vol. À l’image des commandes d’un avion, il est composé d’un manche réaliste capable d’effectuer des rotations à 180°, mais aussi d’une “manette des gazs” modulaire qui offrira une expérience réaliste grâce à ses commandes à “double leviers et vernier” et ses boutons associés programmables, ainsi que le “trim de compensation”.

Turtle Beach annonce aussi que le Velocity One Flight sera muni d’un écran de suivi permettant d’afficher des statistiques en temps réel et un panneau avec une multitude d’indicateurs, ainsi que d’autres caractéristiques plus immersives encore (axes analogiques, commutateurs POV, commutateurs HAT à quatre voies et des boutons supplémentaires programmables…)

Si nous n’avons pas encore de date de sortie, nous avons au moins quelques éléments qui attisent la curiosité. On sait aussi que c’est un système de contrôle universel compatible Xbox One, Xbox series et Windows 10, et si vous souhaitez vous le procurer vous devrez tout de même y mettre le prix puisqu’il est annoncé à 349.99 euros.

N’hésitez pas à nous faire part de vos ressentis et vos attentes. Le prix vous parait-il justifié par rapport à la qualité habituel de Turtle Beach ? On vous laisse sur la vidéo de présentation du produit et on vous rappelle que Flight Simulator est prévu sur Xbox Series le 27 juillet prochain !