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The Wolf Among Us 2 – Bigsby (enfin) de retour aux affaires

The Wolf among us 2 Telltale

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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