The Wolf Among Us 2 – Bigsby (enfin) de retour aux affaires

On ne vous avait pas dit que les loups-garous étaient immortels ? Après un premier jeu au succès commercial et critique, The Wolf Among Us 2 va enfin voir le jour. Le chemin a été long pour le studio Telltale qui avait annoncé le jeu une première fois en 2017, puis avait fermé ses portes en 2018 avant de ressusciter en 2019, ce qui avait donné lieu à la publication d’un second teaser.

Finalement, pendant le Summer Game Fest, l’adaptation du comics Fables co-signé par Bill Willingham, Lan Medina et Mark Buckingham a eu le droit à une troisième annonce dévoilant cette fois-ci l’intrigue et des visuels. De plus, quelques journalistes ont pu s’essayer à une démo dans la foulée.

C’est dans les vieux pots…

Voir The Wolf Among Us 2 se concrétiser après plus de 12 ans d’attente ça n’est pas rien. On se doute que c’est ce projet qui a maintenu le studio à flot après son rachat par LCG Entertainment, un cap clair qui a fait perdurer la cohésion des employés qui n’avaient pas quitté le navire. On pardonnerait presque l’échec de The Expanse: A Telltale Series, le dernier jeu en date, s’il a aidé à la création The Wolf Among Us 2.

On savait déjà que l’équipe du premier opus avait été reformée dès la remise en route du deuxième épisode. Ce qui inclut des membres de AdHoc Studio (l’excellent Dispatch). Aussi, on a récemment appris que des développeurs de Trick Studios ainsi que l’éditeur PM Studios sont venus renforcer l’équipe du jeu et que le casting original complet a répondu présent. Preuves s’il en est que tout est fait pour que The Wolf Among Us 2 soit digne de nos attentes.

Cependant, celles-ci pourraient être questionnées : doit-on attendre de The Wolf Among Us 2 qu’il soit une suite d’un jeu qui, malgré ses qualités scénaristiques, serait un peu daté ? Après tout, certains avaient eu des réserves concernant les qualités ludiques limitées de Dispatch non sans profiter de son excellente histoire. Ne serait-il pas temps de faire évoluer la formule ?

… qu’on cuisine les nouvelles soupes.

The Wolf Among Us 2 se déroulera six mois après les évènements du premier opus et Bigsby sera toujours sur les traces du tueur en série qui sévit à Fableville. Mais cette fois, le chasseur pourrait bien devenir la proie. Il semble que le monde des humains s’immiscera un peu plus dans celui des Fables puisqu’en plus de faire équipe avec Snow, le shérif devra s’adapter à la présence de Faye, une inspectrice de police.

La séquence de gameplay accessible à quelques élus a permis de lever certains doutes. Telltale a enfin abandonné son moteur maison vieillissant pour se tourner vers l’Unreal Engine 5. Le résultat est très convainquant puisque la direction artistique reste proche de celle du jeu original tout en étant sublimée par des textures et des jeux de lumière modernes. On remarque aussi que la caméra n’est plus fixe mais placée au niveau de l’épaule du protagoniste. De plus, les personnages se meuvent beaucoup plus naturellement grâce à l’utilisation de la mocap à laquelle s’est prêté le casting original.

Comme on pouvait s’y attendre, le jeu sera divisé entre des phases d’exploration/enquête, où il faudra rechercher des indices et résoudre des énigmes, et des dialogues à choix multiples qui influenceront l’évolution du scénario, et en particulier la relation de Bigsby avec les autres personnages. Subsiste la question du véritable impact de ces choix sur le scénario qui peut fortement varier selon les titres du studio et qu’on espère significatif.

Ce qui est sûr, c’est que The Wolf Among Us 2 cristallise énormément d’attentes de la part de ses fans, mais aussi de Telltale dont le futur dépend sûrement de ce projet. Chant du cygne pour une formule éculée ou retour en force d’un mythe du jeu narratif ? On le découvrira en 2027 lorsque les cinq épisodes sortiront en même temps sous la forme d’un jeu complet. En attendant, il sera possible de (re)découvrir The Wolf Among Us premier du nom au travers du Remastered qui sortira en fin d’année.