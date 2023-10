Telltale licencie (encore) une bonne partie de ses employés

Les jours se suivent et se ressemblent dans le milieu du jeu vidéo. L’industrie subit en ce moment de nombreux remous et personne ne s’en retrouve épargné. Ces derniers mois ont eu raison d’une foule d’employés provenant de différents studios, et c’est au tour de Telltale d’en (re)faire les frais.

C’est par le biais d’un post sur X que Jonah Huang, qui travaillait chez Telltale en la qualité de cinematic artist, que l’on apprend la triste nouvelle :

« Il s’agit d’un sujet sensible mais je pense qu’il est important d’ajouter ça à l’actualité des licenciements dans le secteur des jeux vidéo : Telltale a licencié la plupart d’entre nous début septembre. »

L’employé explique aussi ne vouloir aucun mal à son ancienne entreprise et espére sincèrement la réussite de ses anciens collègues tout en appelant le monde du jeu vidéo à se syndicaliser face à la sécurité toujours plus précaire des emplois dans le milieu. Cette prise de parole a bien évidemment forcé le studio à communiquer sur le sujet et par la même occasion valider les propos de Jonah Huang auprès du grand public.



Telltale avance dans un communiqué que les ruptures de contrat sont la résultante des conditions actuelles du marché et qu’ils n’ont pas pris cette décision à la légère. Ils tiennent malgré tout à préciser que les projets en cours ne seront pas victimes de cette restructuration, assurant ainsi que la suite de The Wolf Among Us est toujours dans les tuyaux.

On se souvient de la sale période traversée par Telltale en 2018 qui avait mené le studio à la liquidation. La faute à une cadence de production inhumaine pour les équipes et à une formule essorée jusqu’à la dernière petite gouttelette. Mais tel un phénix, Telltale renaissait de ses cendres grâce à l’appui financier de LCG Entertainment.

Alors pourquoi le studio se retrouve-il encore une fois dans cette situation qui ressemble de plus en plus à une terrible boucle sans fin ? The Expanse, dernier bébé du studio s’est-il vautré au niveau des ventes ? Bien qu’aucun chiffre officiel ne circule, on peut le présumer, tant Telltale a démontré son incapacité à communiquer efficacement sur le jeu, si bien que sa sortie aura eu, au final, l’effet d’un tsunami dans un verre d’eau.