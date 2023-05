The Expanse – Telltale annonce son grand retour

Une date pour le retour de Telltale ! En effet, le 27 juillet prochain signera le premier épisode de The Expanse à la sauce Telltale. Une annonce importante pour le studio qui revient de loin, après avoir été ressuscité en 2019 grâce au rachat par la société LCG Entertainement, créée en réaction à la faillite de Telltale avec comme seul objectif le rachat de ses parts. Une opération financière qui a permis au studio de lancer rapidement deux projets : l’un était la suite très attendue de The Wolf Among Us et l’autre étant The Expanse.

Le studio s’étant construit sur l’adaptation de licences bien connues du public (The Walking Dead, Batman ou encore Marvel), et c’est une nouvelle fois le cas avec The Expanse, série télévisée adaptée d’une série de romans de science-fiction signés James Corey. Une adaptation produite par Prime Video, majoritairement saluée par la critique, et qui a su séduire le public malgré la complexité de certaines intrigues. L’adaptation de Telltale servira de préquelle à la série télévisée, un choix permettant sûrement aux scénaristes de Telltale de proposer des choix impactants aux joueurs sans créer d’incohérences avec la série originale. Malgré tout, les fans de la série s’y retrouveront, car le personnage principal du jeu apparaît également dans la série. Il s’agit de Carina Drummer, qui sera également doublée par Cara Gee qui l’incarne en chair et en os.

Pour aider le studio dans cette entreprise, Telltale a fait appel à l’équipe de Deck Nine, grande habituée des jeux narratifs à choix avec la série Life is Strange. Si les jeux Telltale ne se sont jamais distingués par leur gameplay, le trailer dévoilé en février dernier semble promettre des séquences d’exploration dans un environnement spatial inquiétant. Le jeu nous permettra de suivre les péripéties d’une équipe de pirates de l’espace, fouillant les carcasses de vaisseaux à la recherche d’éventuels trésors.

Les épisodes suivants sortiront toutes les deux semaines pour épouser le rythme de sortie propre aux séries télévisées, et un DLC au contenu encore inconnu fera partie d’une édition deluxe. En espérant que ce projet suffira à relancer un studio qui aura tout de même marqué le paysage vidéoludique de la précédente décennie. Un studio qui semble vouloir repartir sur des bases saines de production, puisqu’il a annoncé en mars dernier le report de The Wolf Among Us 2 pour éviter une éventuelle période de crunch.