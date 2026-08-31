The Arcade 1971-1999 – Salles d’arcade et mémoire vive

On l’a lui aussi dématérialisé, mais son format physique reste largement majoritaire, et il peut représenter un moyen imparfait de participer à la conservation de la mémoire vidéoludique : on parle bien entendu de ce bon vieux livre. Certes, le jeu vidéo n’est vraiment lui-même que quand il est joué, mais parce qu’il intègre des disciplines telles que la narration ou l’illustration, il peut aussi être abordé très classiquement dans les ouvrages qui lui sont consacré. Et c’est ainsi que Bitmap Books, maison d’édition qui se consacre à l’histoire des jeux vidéo, prépare un ouvrage retraçant presque 30 ans de jeux d’arcade.

The Arcade 1971-1999 raconte ainsi en plus de 400 pages (et 2,5 kg !) l’odyssée des bornes d’arcade, là où la culture jeu vidéo est née bien avant que les consoles n’envahissent les foyers. Les dates qu’affiche le titre bornent cette histoire : en 1971 sortait Computer Space, signé de Nolan Bushnell et Ted Dabney, qui deviendront les fondateur d’Atari. La borne très reconnaissable aux formes « alien » n’est autre que le tout premier jeu commercialisé sur borne d’arcade, et le coup d’envoi de l’industrie qui deviendra la première du secteur culturel.

La fin de l’âge d’or est sonnée symboliquement en 1999 : c’est l’arrivée des consoles gérant la 3D, qui vont égaler puis dépasser la puissance des bornes ; c’est aussi les derniers vrais grands succès mondiaux, populaires et commerciaux, sur bornes, avant que les joueurs ne leur préfèrent les consoles.

La spécificité du livre édité par Bitmap Books est qu’il donne la parole non pas à un historien, ou à un connaisseur enthousiaste, mais aux créateurs eux-mêmes. 120 classiques sont ainsi chroniqués, parmi lesquels Pac Man, Space Invaders ou Q*Bert, mais aussi Dance Dance Revolution, le traumatisant (!) Dragon’s Lair, Street Fighter II (évidemment) ou encore House of the Dead. Le tout est richement illustré, et comprend de nombreuses reproductions de document d’époque relatant la création des jeux en question (brouillons, schémas, notes personnelles des développeurs…).

Encore une fois, le travail de mémoire proposé par l’ouvrage n’est que partiel, l’expérience de jeu, l’animation, la musique… ne pouvant être rendus en livre. Mais les jeux d’arcade, dont les machines sont une part importante de l’expérience (a-t-on vraiment jamais joué à DDR si l’on a pas mis les pieds sur le tapis-contrôleur de la borne ?!), sont parmi les types de jeux vidéo les plus compliqués à conserver, surtout si l’on veut les partager avec le plus grand nombre. Un ouvrage comme The Arcade 1971-1999 représente ainsi un très bon compromis.

The Arcade 1971–1999: The Stories Behind Classic Coin-Ops, Told by Their Creators de Paul Drury est en précommande sur le site de Bitmap Books pour une sortie prévue le 22 septembre. Attention, le livre, comme l’ensemble des publications de l’éditeur, est en anglais uniquement ; aucune traduction ne semble être à l’ordre du jour.