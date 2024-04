Japon – Les salles d’arcade condamnées à disparaître ?

Les salles d’arcades semblent connaître une mauvaise passe au pays du Soleil Levant. Pire encore, si l’on considère les dernières statistiques, elles apparaissent largement sur le déclin. La société spécialisée dans l’analyse financière, Teikoku Databank, vient en effet de publier un rapport édifiant.

En dix années, le Japon a été amputé de 8 000 salles d’arcade. Un mouvement considérable qui n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, si l’on se réfère à la seule année fiscale 2023, nous constatons que pas moins de 18 d’entre elles ont mis clé sous la porte pour cause de faillite. Un nombre intéressant pour au moins deux raisons. D’une part, il est plus élevé que l’année précédent (où 15 fermeture ont été constaté). Ensuite, il dirige notre regard sur un mouvement ascendant puisqu’il s’agit de fait de la deuxième augmentation consécutive.

Ce qui montre qu’il existe une sensible accélération. Depuis 2020 en effet, 30 % des salles existantes auraient donc été poussées à la fermeture. Et en cela, plusieurs facteurs déterminants. D’abord, il y a de fortes possibilité que l’épidémie de Covid-19 ait eu un certain impact défavorable dans la survie de certains de ces lieux sacrés. Ensuite, il existe toute une contrainte sur le plan financier, le prix d’électricité, le coût d’exploitation ou encore les hausses sur les pièces d’échanges se faisant notamment de plus en plus chers.

À cela, il y a aussi le manque d’attrait exercé sur le public potentiel, lequel ne voit plus en ces lieux une source indispensable à leur divertissement. Les consoles pourvoient, depuis un bon moment maintenant, à cet effet. Est-ce à dire que ces fameuses salles d’arcade n’ont plus leur place dans le paysage vidéoludique actuel et futur ?

Un déclin évident et prévisible qui s’est fait jour il y a maintenant plusieurs années. Il suffit de concentrer nos regards sur les chiffres pour faire face à cette vérité. De la période « d’âge d’or » à aujourd’hui, il ne reste aujourd’hui qu’un nombre très limité. En 2019, par exemple, on comptait un peu plus de 4 000 de ces endroits privilégiés. Un bien triste constat si l’on se penche sur l’autre année pris en référence (et rapportée par VGC notamment) : 1986. À cette époque, il y en avait alors 26 573.

Cette « agonie » a cependant atteint un certain tournant en 2022 avec la cessation d’un lieu historique par SEGA, et ce, 50 ans après son installation. Un événement symbolique qui, on le considérera ainsi, a acté définitivement la fin d’une ère.