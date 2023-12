Suika Game – Le jeu de l’année sur Switch au Japon n’est ni Mario, ni Zelda !

Alors que GameIndustry.biz faisait récemment les comptes des jeux les plus vendus au format physique, Nintendo a lui publié son top des jeux les plus téléchargés sur Switch au Japon. Et le numéro 1, venu d’un peu nulle part, a réussi à passer devant les blockbusters imparables que sont The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou Super Mario Bros. Wonder. Le jeu en question n’est autre que Suika Game, également connu sous le nom de the Watermelon Game, ou jeu de la pastèque.

Puzzle game, cousin lointain de Tetris, le jeu consiste à faire tomber des fruits dans un bocal, de façon à les combiner entre eux jusqu’à obtenir le plus gros, la pastèque. Le piquant du jeu est amené par le moteur physique, les fruits roulent les uns sur les autres et n’atterrissent pas toujours où on l’avait prévu. Un « petit » jeu casual donc, absolument pas conçu pour devenir un hit, mais qui aura battu Zelda et Mario sur leur propre terrain !

Car tout à fait étonnamment Suika Game fut d’abord développé pour servir de « démo » aux projecteurs Aladdin X. Ce modèle de vidéoprojecteur base son marketing sur le fait qu’il est sans fil et hyper simple d’installation, puisqu’il se fixe au plafond sur le crochet généralement dévolu aux lustres et autres éclairages suspendus. Livré avec les traditionnelles applis de VOD préinstallées (Netflix…), Suika Game a été à l’origine pensé pour être le jeu par défaut présent au démarrage du projecteur, et permettant une communication colorée autour de l’appareil. Il est ensuite sorti sur Switch en 2021, mais n’a connu le succès qu’en 2023, après que quelques streamers populaires s’en soient emparé et mettent le jeu à la mode. Un destin qui rappelle un peu celui d’Among Us, lui aussi devenu un hit quelques années après sa sortie, quand des streamers et autres influenceurs se sont mis à y jouer sur Twitch.

Depuis, les copies autres adaptations non-officielles de Suika Game pullulent, notamment sur mobile, mais la seule version reconnue par ses créateurs en dehors du jeu préinstallé dans les projecteurs Aladdin est celle disponible sur Switch (contre 3€). Pour les autres jeux les plus téléchargés sur Switch au Japon, le classement est le suivant :